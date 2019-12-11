Томские ученые научились находить шизофрению по анализу крови

Шизофрения — опасный недуг, она часто дает о себе знать еще в подростковом возрасте и приводит к серьезным последствиям. Однако, если вовремя назначить правильную терапию, с диагнозом «шизофрения» можно вести нормальную жить, поддерживать социальные связи, работать. Как отмечают специалисты, чтобы помочь человеку, нужно быстро поставить диагноз. Но сделать это зачастую сложно, так как симптомы во время приступа неспецифичны и схожи с симптомами биполярнго расстройства или маниакально-депрессивного психоза.

«Ученые во всем мире ищут биологические маркеры психических расстройств. Сегодня большие надежды возлагают на протеомику (область биохимии, которая занимается изучением белков). В ее арсенале — сверхчувствительные масс-спектрометры, способные определять белки, содержащиеся в крови в очень малых количествах, но при этом имеющие реальное влияние на развитие болезни. Тем не менее белки, которые являются специфичными для шизофрении и биполярного расстройства и могли бы быть диагностическими маркерами, не найдены до сих пор», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Томского национального исследовательского медцентра РАН Людмила Смирнова.

Работая над методом, ученые проанализировали сыворотку крови пациентов с шизофренией, биполярным аффективным расстройством и здоровых людей. Для поиска специфических белков ученые использовали масс-спектрометрию.





«Это точный, но дорогой и трудоемкий метод, поэтому для анализа были случайным образом выбраны по 10 представителей каждой группы (больных шизофренией, БАР и здоровых людей), у которых было взято по 30—50 образцов крови. В каждой группе определили от 1 400 до 1 600 белков, после чего средствами биоинформатики и статистики выявили уникальные белки для групп пациентов с шизофренией и биполярным расстройством», — пишет портал «Новости сибирской науки».





С помощью анализов удалось найти 27 белков, связанных с шифренией и 18 с биполярным расстройством. Позже надо было узнать количество этих белков в сыворотке крови у людей с разными болезнями.





«Мы показали, что у больных шизофренией, по сравнению с остальными группами, повышен ANKD 12, а при наиболее тяжелом проявлении шизофрении, кроме того, снижен кадгерин 5. Измерение количества этих белков методом ИФА, который доступен в большинстве медицинских лабораторий, уже способно помочь врачам поставить диагноз «шизофрения» и понять степень тяжести заболевания. Возможно, в дальнейшем, когда будут найдены другие подобные белки, на их основе создадут диагностическую панель лабораторных маркеров шизофрении. Мы сейчас как раз этим занимаемся в рамках гранта Российского научного фонда», — объясняет Людмила Смирнова.