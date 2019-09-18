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18 сентября,
2019
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Новости

Томские священники подписались в защиту заключенных «московского дела»

Елена Бронникова
Елена Бронникова
2 часа назад

Дионисий Землянов, настоятель храма св. ап. Иоанна Богослова, и клирик Томской епархии Сергей Шапкин подписались под открытым письмом священников в защиту заключенных по «московскому делу», опубликованным на сайте журнала «Правмир».


«Исполняя пастырский долг печалования о заключенных, мы, священники Русской православной церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов «московского дела», — говорится в письме.


Авторы подчеркивают, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона. В частности, в письме речь идет об одном из осужденных по «московскому делу» Константине Котове, которого суд приговорил к четырем годам колонии.

Константин Котов
Константин Котов
Фото: https://www.svoboda.org

«…Константин Котов, не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию. Вся «преступная» деятельность этого человека заключалась в заступничестве за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами. Нам было горько узнать о том, что одним из вещественных доказательств, изъятых у него, был самодельный плакат со словами протоиерея Александра Меня «Милосердие – то, к чему мы призываем» и призывом к обмену пленными с Украиной», — говорится в письме. 

Томские священники подписались в защиту заключенных «московского дела»
Фото: https://www.pravmir.ru

Авторы говорят, что у них вызывает недоумение отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно. Священники напонимают тем, кто давал показания по этому и другим делам, слова Священного писания, что «лжесвидетельство делает человека соучастником суда над Спасителем, который был также основан на показаниях лжесвидетелей».


«Мы надеемся, что с других фигурантов дела, которые ожидают суда и не обвиняются в насильственных действиях (в частности, с Алексея Миняйло, православного человека, активно вовлеченного в социальную и благотворительную работу), будут сняты обвинения и они окажутся на свободе в ближайшее время», — говорится в тексте письма.


У священников также вызвали недоумение приговоры судов по «московскому делу» в сравнении с гораздо более мягкими приговорами обвиняемым «в более тяжелых преступлениях».

Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок, — говорят священники. 

Авторы выражают надежду, что российские граждане будут жить с доверием к судебной системе, которая будет справедлива и беспристрастна. И подчеркивают: вынесенные недавно приговоры больше похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение. Они обращаются к судьям и силовикам:


«Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью», — говорится в письме.


Томские иерей и настоятель храма св. ап. Иоанна Богослова Дионисий Землянов отказался прокомментировать ТВ2 свое решение оставить подпись под открытым письмом.

Я не хотел бы комментировать. Все, что хотел, я уже сделал, — сказал Дионисий.
Томские священники подписались в защиту заключенных «московского дела»

С полным текстом письма можно познакомиться на сайте журнала «Правмир».


Осужденные по «московскому делу»:

Данил Беглец. Версия обвинения: Схватил полицейского за запястье и отдернул в сторону, причинив физическую боль. Версия защиты: Шел к метро, увидел задержание протестующего, поднял оброненные им наушники и пытался их отдать. Признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Получил 2 года
Данил Беглец. Версия обвинения: Схватил полицейского за запястье и отдернул в сторону, причинив физическую боль. Версия защиты: Шел к метро, увидел задержание протестующего, поднял оброненные им наушники и пытался их отдать. Признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Получил 2 года
Кирилл Жуков Версия обвинения: Пытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии, причинил ему физическую боль. Версия защиты: Дотронулся до шлема, чтобы привлечь внимание сотрудника к женщине с травмой головы. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) . Получил 3 года
Кирилл Жуков Версия обвинения: Пытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии, причинил ему физическую боль. Версия защиты: Дотронулся до шлема, чтобы привлечь внимание сотрудника к женщине с травмой головы. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) . Получил 3 года
Иван Подкопаев Версия обвинения: Распылил перцовый аэрозоль в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Версия защиты: Признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Получил 3 года
Иван Подкопаев Версия обвинения: Распылил перцовый аэрозоль в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Версия защиты: Признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Получил 3 года
Евгений Коваленко Версия обвинения: Бросил в сотрудника Росгвардии мусорный бак, причинив ему физическую боль и моральный вред. Версия защиты: Бросок урны стал следствием шокового эмоционального порыва в ответ на проявление правоохранителями неоправданной жестокости к протестующим. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Получил 3 года 6 месяцев
Евгений Коваленко Версия обвинения: Бросил в сотрудника Росгвардии мусорный бак, причинив ему физическую боль и моральный вред. Версия защиты: Бросок урны стал следствием шокового эмоционального порыва в ответ на проявление правоохранителями неоправданной жестокости к протестующим. Квалификация: Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Получил 3 года 6 месяцев
Константин Котов. Версия обвинения: 10 августа после согласованного митинга на пр-те Сахарова принял участие в несогласованной акции в центре города, где скандировал лозунги и мешал движению транспорта и пешеходов. Версия защиты: 10 августа вышел из метро «Китай-город», молча прошел несколько десятков метров по тротуару, после чего был задержан полицейскими. Квалификация: Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК). Получил 4 года
Константин Котов. Версия обвинения: 10 августа после согласованного митинга на пр-те Сахарова принял участие в несогласованной акции в центре города, где скандировал лозунги и мешал движению транспорта и пешеходов. Версия защиты: 10 августа вышел из метро «Китай-город», молча прошел несколько десятков метров по тротуару, после чего был задержан полицейскими. Квалификация: Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК). Получил 4 года
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