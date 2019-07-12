Томские стартапы могут попасть в 5G-инкубатор
МТС запустила инкубационную программу для стартапов в сфере 5G. Это площадка в Москве, оборудованная для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения. Лучшие стартапы получат гранты и возможность долгосрочного сотрудничества с МТС.
Кто может участвовать в программе?
В рамках инкубационной программы компания предлагает томским стартапам, которые используют технологии и решения 5G, сотрудничество в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚). Также МТС интересуют решения томичей в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных. До конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G Инкубатора 100 миллионов рублей.
Формат инкубатора предполагает не только рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, модули 5G для установки в оборудование, но и техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС. Резидентами Инкубатора могут стать любые томские команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Для работы на площадке необходимо подать заявку.
Как будет построена работа?
В сентябре эксперты MTS Startup Hub выберут лучшие решения и пригласят их разработчиков в Инкубатор, где стартапы будут тестировать свои гипотезы и испытывать прототипы. Самые успешные проекты получат гранты на продолжение разработок. Конечной целью инкубации может стать подписание контракта с корпорацией, инвестиции со стороны МТС или покупка компанией технологии и найм команды стартапа.
Технологическим партнером Инкубатора стала Nokia, которая предоставила комплексное end-to-end решение с ядром сети и радиоподсистемой на основе системного модуля нового поколения AirScale и 5G-решение Nokia AirScale indoor Radio (ASiR). Компания также оказала поддержку в работе со сторонними партнерами-производителями терминального оборудования, модулей 5G и поделилась международной экспертизой в части применения 5G.
Запуск 5G Инкубатора позволит томским стартапам получить доступ к передовым технологиям на инфраструктуре МТС, чтобы реализовать свои перспективные проекты. Наиболее перспективные предприниматели Томска вместе с нами смогут на площадке МТС проработать идеи, решения и кейсы в сфере 5G, чтобы эффективно их использовать после запуска 5G в Томском регионе, – отметила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.
МТС активно готовится к запускам пилотных зон 5G в 2019 году. Ранее компания в сотрудничестве с вендорами протестировала ряд технологий и решений 5G, а некоторые из них внедрила на действующей сети 4G.
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