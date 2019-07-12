Томские стартапы могут попасть в 5G-инкубатор

МТС запустила инкубационную программу для стартапов в сфере 5G. Это площадка в Москве, оборудованная для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения. Лучшие стартапы получат гранты и возможность долгосрочного сотрудничества с МТС.

В рамках инкубационной программы компания предлагает томским стартапам, которые используют технологии и решения 5G, сотрудничество в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚). Также МТС интересуют решения томичей в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных. До конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G Инкубатора 100 миллионов рублей.





Формат инкубатора предполагает не только рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, модули 5G для установки в оборудование, но и техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС. Резидентами Инкубатора могут стать любые томские команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Для работы на площадке необходимо подать заявку.