Томские специалисты Россельхознадзора советуют не кормить голубей

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют томичам не кормить голубей в общественных местах из-за опасных заболеваний, которые переносят эти птицы, сообщается на сайте регионального ведомства.

«Мало кто догадывается, что иногда они могут быть источником серьезной опасности для здоровья и даже жизни человека. Поводов называть голубей «летучими крысами» несколько. Например, местами обитания большого количества голубей являются городские улицы, где голубей подкармливают жители, свалки и места скопления мусора. Питаясь на свалках, голуби становятся переносчиками множества инфекций», — говорится в сообщении.





Так, голуби переносят возбудителей заболеваний, опасных для человека, среди которых туберкулез, энцефалит, сальмонеллез, токсоплазмоз, птичий грипп и орнитоз.





Заболевший орнитозом начинает кашлять, появляются дыхательная недостаточность и одышка. Затем бактерии по кровеносным сосудам разносятся по всему организму.





Кроме того, в местах скопления голубей тротуар, земля, бордюры густо покрыты пометом, содержащим мочевую кислоту. Испаряясь, она отрицательно действует на верхние дыхательные пути человека, раздражая их, а у астматиков может вызвать приступы.





«Ни в коем случае не берите в руки больную или мертвую птицу. Спасти ее невозможно, а вот заразиться - запросто. И если привычка общения с пернатыми вам дорога, не стоит забывать, что даже самые здоровые на вид голуби могут являться переносчиками заболеваний. После контакта с птицей не забывайте про элементарные гигиенические процедуры. Строго следите за тем, чтобы ребенок не залез грязными руками в глаза и нос, не брал пальцы в рот, не трогал продукты питания», — подчеркивается в сообщении.