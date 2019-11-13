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13 ноября,
2019
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Томские специалисты Россельхознадзора советуют не кормить голубей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют томичам не кормить голубей в общественных местах из-за опасных заболеваний, которые переносят эти птицы, сообщается на сайте регионального ведомства.

Томские специалисты Россельхознадзора советуют не кормить голубей

«Мало кто догадывается, что иногда они могут быть источником серьезной опасности для здоровья и даже жизни человека. Поводов называть голубей «летучими крысами» несколько. Например, местами обитания большого количества голубей являются городские улицы, где голубей подкармливают жители, свалки и места скопления мусора. Питаясь на свалках, голуби становятся переносчиками множества инфекций», — говорится в сообщении. 


Так, голуби переносят возбудителей заболеваний, опасных для человека, среди которых туберкулез, энцефалит, сальмонеллез, токсоплазмоз, птичий грипп и орнитоз.


Заболевший орнитозом начинает кашлять, появляются дыхательная недостаточность и одышка. Затем бактерии по кровеносным сосудам разносятся по всему организму. 


Кроме того, в местах скопления голубей тротуар, земля, бордюры густо покрыты пометом, содержащим мочевую кислоту. Испаряясь, она отрицательно действует на верхние дыхательные пути человека, раздражая их, а у астматиков может вызвать приступы.


«Ни в коем случае не берите в руки больную или мертвую птицу. Спасти ее невозможно, а вот заразиться - запросто. И если привычка общения с пернатыми вам дорога, не стоит забывать, что даже самые здоровые на вид голуби могут являться переносчиками заболеваний. После контакта с птицей не забывайте про элементарные гигиенические процедуры. Строго следите за тем, чтобы ребенок не залез грязными руками в глаза и нос, не брал пальцы в рот, не трогал продукты питания», — подчеркивается в сообщении.

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