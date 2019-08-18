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18 августа,
2019
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Новости

Томские спасатели вернулись из Красноярского края, где тушили пожары

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томские спасатели вернулись из Богучанского района Красноярского края, где они помогали тушить лесные пожары, сообщили в ГУ МЧС по области.

Томские спасатели вернулись из Красноярского края, где тушили пожары
Фото: МЧС по Томской области

Как уточнили в ведомстве, в Красноярском крае 85 человек пробыли в течение полутора недель. 


«7 августа пожарные в количестве 85 человек и 7 единиц техники со всем необходимым оборудованием и снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ выдвинулась в Богучанский район Красноярского края, где вместе со спасателями из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия принимали участие в тушении природных пожаров»,— из сообщения МЧС.



Олег Еременко
Олег Еременко
Фото: МЧС по Томской области

По информации МЧС,  природные пожары в Богучанском районе ликвидированы. 


«Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но в случае ухудшения ситуации силы и средства МЧС России вновь готовы оказать помощь», — подтвердили в МЧС. 


Площадь лесных пожаров в регионах Сибири начала снижаться. Но в зонах контроля, где огонь не тушат, по-прежнему остаются сотни тысяч гектаров. Площадь пожаров в Красноярском крае, по данным регионального Лесопожарного центра на вечер 17 августа, составляет 249 тыс. га.  Угрозы населенным пунктам нет.  В тушении принимают участие 307 человек, задействовано пять единиц техники. 


Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.


Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По данным МЧС России, основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем.

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