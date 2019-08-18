Томские спасатели вернулись из Красноярского края, где тушили пожары

Томские спасатели вернулись из Богучанского района Красноярского края, где они помогали тушить лесные пожары, сообщили в ГУ МЧС по области.

«7 августа пожарные в количестве 85 человек и 7 единиц техники со всем необходимым оборудованием и снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ выдвинулась в Богучанский район Красноярского края, где вместе со спасателями из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия принимали участие в тушении природных пожаров»,— из сообщения МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в Красноярском крае 85 человек пробыли в течение полутора недель.

По информации МЧС, природные пожары в Богучанском районе ликвидированы.





«Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но в случае ухудшения ситуации силы и средства МЧС России вновь готовы оказать помощь», — подтвердили в МЧС.





Площадь лесных пожаров в регионах Сибири начала снижаться. Но в зонах контроля, где огонь не тушат, по-прежнему остаются сотни тысяч гектаров. Площадь пожаров в Красноярском крае, по данным регионального Лесопожарного центра на вечер 17 августа, составляет 249 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 307 человек, задействовано пять единиц техники.





Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.





Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По данным МЧС России, основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем.