Томские спасатели попросили президента вернуть им льготы

Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС) обратились к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что несмотря на то что являются спасателями и выполняют все те же функции, что и сотрудники МЧС, льготы, определяемые в законе, на них не распространяются, и попросили президента исправить эту несправедливость. Соответствующее видео было опубликовано в неофициальной группе службы в соцсети « ВКонтакте» , а также в YouTube .

«Ежедневно мы рискуем своими жизнями ради спасения людей и решаем неразрешимые проблемы. Но сейчас мы просим вас о справедливости, — говорят спасатели. — При работе мы руководствуемся 151-м ФЗ «О статусе спасателей» и исполняем все его требования. Мы действуем совместно со спасателями МЧС, находимся в их оперативном подчинении, но вся наша работа превращается в их общую статистику. Изменения в законодательстве от 2004 года забрали у нас льготы, положенные по 151-му ФЗ «О статусе спасателей». Теперь они не имеют к нам никакого отношения».





Сотрудники подчеркивают, что нерешаемой осталась и проблема получения пенсии.





«ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» делит по правам нас и спасателей МЧС. Благодаря ему только они имеют право на льготную пенсию. Перед нашими коллегами висит угроза: они могут не пройти ежегодную медкомиссию, оказаться профнепригодными и стать еще более социально незащищенными. Пенсионный фонд отказывает нам в оформлении льготной пенсии, ссылаясь на этот закон. Мы просим вас восстановить справедливость и внести изменения в пункт 16 статьи 30-33 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях», — резюмируют они.



