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21 февраля,
2019
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«Томские шоты» выходят на финишную прямую

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский фестиваль очень короткого кино выходит на финишную прямую! У режиссеров-любителей осталось меньше недели на то, чтобы побороться за IPhone X и другие не менее полезные в киношном хозяйстве вещи. Так что, если у вас есть художественная идея, которую можно воплотить в формате 7, 28 или 60 секунд — торопитесь ее отснять, смонтировать, выложить на файлообменник и прислать ссылку на почту portaltv2@mail.ru

Видео: Томские шоты - 2012

Время еще есть и на то, чтобы успеть снять мини-фильм о своей семье для номинации «Моя семья в ХХ веке». Основой для сюжета может стать любой эпизод из жизни родителей, бабушек и прадедушек — героические подвиги о время строительства БАМа, тайная перепечатка самиздата, любовь по письмам с фронта, студенческие выезды «на картошку», в общем, все то, что осталось в семейных воспоминаниях, фотоальбомах и домашних архивах. В конце концов, когда еще у вас будет повод увековечить семейную историю в видеоформате и выиграть заодно IPhone Х?


Так что — торопитесь! Подробнее об условиях конкурса, номинациях и призах можно прочитать на главной странице сайта tv2.today в разделе «Томские шоты».  

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