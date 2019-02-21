«Томские шоты» выходят на финишную прямую

Томский фестиваль очень короткого кино выходит на финишную прямую! У режиссеров-любителей осталось меньше недели на то, чтобы побороться за IPhone X и другие не менее полезные в киношном хозяйстве вещи. Так что, если у вас есть художественная идея, которую можно воплотить в формате 7 , 28 или 60 секунд — торопитесь ее отснять, смонтировать, выложить на файлообменник и прислать ссылку на почту portaltv2@mail.ru

Время еще есть и на то, чтобы успеть снять мини-фильм о своей семье для номинации «Моя семья в ХХ веке». Основой для сюжета может стать любой эпизод из жизни родителей, бабушек и прадедушек — героические подвиги о время строительства БАМа, тайная перепечатка самиздата, любовь по письмам с фронта, студенческие выезды «на картошку», в общем, все то, что осталось в семейных воспоминаниях, фотоальбомах и домашних архивах. В конце концов, когда еще у вас будет повод увековечить семейную историю в видеоформате и выиграть заодно IPhone Х?





Так что — торопитесь! Подробнее об условиях конкурса, номинациях и призах можно прочитать на главной странице сайта tv2.today в разделе «Томские шоты».