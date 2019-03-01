«Томские шоты» выбирают приз зрительских симпатий. Голосование открыто

Четвертый фестиваль очень короткого кино «Томские шоты»-2019 выходит на финишную прямую.





На конкурс любительских короткометражек прислали более 100 работ. Примерно половина киновысказываний — в формате 60 секунд. На втором месте по популярности оказался 7-секундный формат. Сформулировать свою художественную мысль за 28 секунд решилась четверть авторов. И, наконец, меньше всего конкуренции оказалось в номинации «Моя семья в ХХ веке».





Имена лучших режиссеров-любителей, которых определит жюри, мы назовем 6 марта на церемонии награждения, которая состоится в клубе «Маяк». А пока у вас есть возможность при помощи голосования выбрать своего фаворита в жанре короткого кино. Голосовать можно за любое количество понравившихся работ, нажимая на кнопку «я голосую за эту работу», а затем на кнопку «отправить». С одного устройства сеанс голосования можно провести только один раз.







Закончится голосование в полночь 5 марта. Победителя мы назовем 6 марта на церемонии награждения.