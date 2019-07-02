Томские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в среднем по России

Начальник регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич озвучила итоги основной волны ЕГЭ. Она отметила, что результаты ЕГЭ томских школьников по предметам естественнонаучной направленности выше, чем в среднем по России.





Речь идет о экзаменах по профильной математике, физике, химии, информатике, биологии, географии и истории. Кроме, того практически по всем предметам средние тестовые баллы за экзамены выше прошлогодних.





«В этом году 68 стобалльных результатов. Выпускник Северской гимназии Александр Путин набрал 100 баллов по трем предметам: русскому языку, математике и физике. Три выпускника лицея при ТПУ получили 100 баллов по двум экзаменам: Сергей Катковский по русскому языку и информатике, Андрей Трубачев и Дарья Беликова по физике и химии», — уточнила Ирина Грабцевич.





Она добавила, что еще одним показателем успешного окончания школы являются медалисты. В этом году медалями федерального значения награждены 463 выпускника, регионального — 194.





«Чтобы получить аттестат с отличием и медаль федерального уровня, выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по каждому из обязательных предметов — русскому языку и математике профильного уровня. Если ученик сдает базовый уровень математики, результат ЕГЭ должен быть не менее 5 баллов», — добавила Ирина Грабцевич.





Всего в экзаменационной кампании 2019 года в Томской области приняли участие почти 6 тысяч выпускников.