Томские школьники с ограниченными возможностями привезли 15 медалей с Всероссийской спартакиады

Томскую область на спартакиаде представили 12 атлетов из Итатской общеобразовательной школы, а также из Уртамской, Шегарской и Моряковской школ-интернатов. Спортсмены завоевали пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали. В соревнованиях по бегу на снегоступах томичи также заняли призовые места: одно третье и три вторых.





По итогам спартакиады сформируют сборную Томского отделения для участия во Всероссийской спартакиаде по лыжным гонкам и бегу на снегоступах в феврале 2020 года в Тюмени. Эти соревнования будут отбором на Всемирные зимние игры Специальной олимпиады 2021 года в Швеции.