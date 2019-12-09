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09 декабря,
2019
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Томские школьники с ограниченными возможностями привезли 15 медалей с Всероссийской спартакиады

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские школьники с ограниченными возможностями привезли 15 медалей с Всероссийской специальной спартакиады. В соревнованиях участвовали юные спортсмены из 20 регионов страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томские школьники с ограниченными возможностями привезли 15 медалей с Всероссийской спартакиады

Томскую область на спартакиаде представили 12 атлетов из Итатской общеобразовательной школы, а также из Уртамской, Шегарской и Моряковской школ-интернатов. Спортсмены завоевали пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали. В соревнованиях по бегу на снегоступах томичи также заняли призовые места: одно третье и три вторых.


По итогам спартакиады сформируют сборную Томского отделения для участия во Всероссийской спартакиаде по лыжным гонкам и бегу на снегоступах в феврале 2020 года в Тюмени. Эти соревнования будут отбором на Всемирные зимние игры Специальной олимпиады 2021 года в Швеции. 

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