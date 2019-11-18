Томские школьники могут стать авторами энциклопедии будущего
В России стартовал всероссийский конкурс «Будущее время Поколения М» на лучший футуристический рассказ или иллюстрацию. Организаторы — компания МТС совместно с издательством «АСТ» и благотворительным фондом «Система».
Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит также одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.
Специально для участников конкурса «Будущее время Поколения М» на сайте проекта открыта бесплатная образовательная программа, которая поможет юным футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.
Проект «Поколение М», который мы запустили пять лет назад, сегодня является действующей площадкой для объединения усилий бизнеса и некоммерческих организаций с целью предоставления равных возможностей для качественного образования и творческого развития детям во всех регионах страны, — рассказала руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова. — Участие в проекте издательства «АСТ», которое возглавило художественную номинацию, и благотворительного фонда «Система», курирующего литературную часть, позволило нам запустить комплексный конкурс «Будущее время Поколения М» и дать начинающим писателям и художникам уникальную возможность – уже в таком юном возрасте стать опубликованным автором и профессиональным иллюстратором».
Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.
Конкурс «Будущее время Поколения М» для нас смелый эксперимент, в ходе которого мы хотим вовлечь максимально широкую аудиторию детей в создание научно-популярной книги, которая будет интересна их сверстникам. И интернет для этого самая правильная площадка. Надеемся, что образовательная программа в онлайне от мастеров проекта позволит вдохновить участников и задать тон для их творчества, а по итогам интернет-соревнования мы получим большое количество работ высокого уровня, которые сделают «энциклопедию будущего» по-настоящему захватывающей, — отметила директор департамента детской литературы издательства «АСТ» Ольга Муравьева.
Стать участниками конкурса «Будущее время Поколения М» могут дети от 11 до 18 лет. Для участия необходимо создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта – pokolenie.mts.ru — до 12 апреля 2020 года.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?