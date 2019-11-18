Томские школьники могут стать авторами энциклопедии будущего

В России стартовал всероссийский конкурс «Будущее время Поколения М» на лучший футуристический рассказ или иллюстрацию. Организаторы — компания МТС совместно с издательством «АСТ» и благотворительным фондом «Система».

Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит также одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.





Специально для участников конкурса «Будущее время Поколения М» на сайте проекта открыта бесплатная образовательная программа, которая поможет юным футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.