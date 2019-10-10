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10 октября,
2019
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Томские школьники могут онлайн подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Школьники Томской области могут подготовиться к экзаменам по математике, русскому и английскому языку с помощью образовательной платформы Smart University. Автором платформы является компания МТС. 

«Эффективность программы Smart University уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла. Более 36 % сдавших ЕГЭ по математике вошли в 6 % лучших учеников по результатам в России», — подчеркивают разработчики.


Образовательные курсы представляют собой занятия в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от предмета, программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.


Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, и на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.


Подробнее ознакомиться с курсами Smart University можно по ссылке.

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