Томские реновации в Колпашеве

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Томская команда Городских реноваций подготовила проект благоустройства территории краеведческого музея в городе Колпашево. Как это будет? Об этом ребята рассказали на своей страничке во ВКонтакте.

Дизайн-проект разработан командой Городских реноваций на основании собранной информации в ходе воркшопа с горожанами, которые высказали свои пожелания о том, что они хотят видеть рядом с музеем. Предполагается, что с одной стороны музея расположится демонстрационная зона «Быт селькупов» с моделями жилищ коренных народов. Рядом будет воссоздана окружающая среда, в которой жили селькупы. «Каменная река» станет имитацией настоящей реки. Парадная зона у входа в музей будет в виде деревянного полукруга, за которым расположатся цветники в стиле «Новая волна». Кроме того, на территории краеведческого предполагается разместить смотровую башню с примыкающими торговыми павильонами в стиле Кетского острога. Предусмотрены парковка и пешеходная зона.

Концепция благоустройства территории Колпашевского краеведческого музея разработана ландшафтными архитекторами из ТГУ Марией Кравцовой, Еленой Левашовой и Ариной Пушкиной бесплатно. Как рассказала ТВ2 директор регионального отделения "Городские реновации" Мария Кравцова, они надеятся, что проект благоустройства в Колпашеве войдет в национальный проект «Жилье и городская среда». По крайней мере в список для рейтингового голосования эта территория вошла.

