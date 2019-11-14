Томские приставы оштрафовали коллекторское агентство на 200 тысяч рублей
Томские приставы оштрафовали коллекторское агентство за некорректное поведение по отношению к должнику, сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Томской области пожаловался на организацию, которой он задолжал денег. Нарушая законы РФ, несколько месяцев коллекторы звонили мужчине и писали сообщения с требованием оплатить долг.
Отступления от норм заключались в оказании психологического давления, превышении частоты взаимодействия, использовании выражений, унижающих честь и достоинство, и др., — говорится в сообщении. — Кроме того, коллекторы без согласия должника общались таким же образом с третьим лицом, не имеющим отношения к долгу.
В ходе проверки приставы возбудили административное дело по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц.
Арбитражный суд Томской области рассмотрел протокол должностного лица и решил привлечь коллекторское агентство к административной ответственности. На организацию наложили штраф в 200 тысяч рублей.
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