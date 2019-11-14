Томские приставы оштрафовали коллекторское агентство на 200 тысяч рублей

Отступления от норм заключались в оказании психологического давления, превышении частоты взаимодействия, использовании выражений, унижающих честь и достоинство, и др., — говорится в сообщении. — Кроме того, коллекторы без согласия должника общались таким же образом с третьим лицом, не имеющим отношения к долгу.