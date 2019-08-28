Томские приставы нашли людей с долгами на 111 млн ₽ через мобильное приложение

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд на Московском тракте. Сотрудники наложили арест на автомобили владельцев, которые задолжали крупные суммы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«С помощью приложения у поста ГИБДД были «вычислены» две машины. Первая – INFINITY FX35. Владелец – томич, задолжавший более 150 тысяч рублей по налогам и штрафам ГИБДД. Вторая машина – DODGE DURANGO принадлежит гражданину, задолжавшему 110 млн рублей физлицу. Еще почти 1,5 млн рублей составляет долг по кредитным обязательствам и налогам,— из сообщения УФССП.

Приставы оценили автомобили в 500 тысяч рублей каждый. Если автовладельцы не рассчитаются с долгами в установленный срок, машины отправят на оценку, а затем — на продажу.





«Обе иномарки оставлены должникам на ответственное хранение. Граждане предупреждены об уголовной ответственности за отчуждение, передачу, порчу арестованного имущества по ст. 312 УК РФ», — уточнили в УФССП