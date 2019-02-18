Томские приставы арестовали товар в цветочной лавке за долги по аренде

Томичка более года не платила деньги за аренду цветочного павильона. Владелец помещения расторг договор и подал иск о взыскании долга. Суд удовлетворил иск в полном объеме, но предприниматель решение не исполнила. В ответ приставы арестовали принадлежащие должнице холодильное оборудование для цветов, сувениры, мягкие игрушки и сами цветы ценой около 100 тысяч рублей.





Предпринимателю дали десять дней на погашение задолженности. После ей нужно будет самостоятельно продать арестованные вещи. В случае отказа приставы предложат имущество владельцу торгового павильона или продадут принудительно.







В УФССП отмечают, что у должницы есть еще несколько цветочных магазинов, которые сотрудники ведомства намерены проверить.