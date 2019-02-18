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18 февраля,
2019
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Томские приставы арестовали товар в цветочной лавке за долги по аренде

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Предприниматель, занимающаяся продажей цветов, задолжала владельцу арендуемого помещения 2,3 млн рублей. В счет погашения долга приставы арестовали имущество должницы, сообщает пресс-служба УФССП.


Томские приставы арестовали товар в цветочной лавке за долги по аренде
Фото: пресс-служба УФССП

Томичка более года не платила деньги за аренду цветочного павильона. Владелец помещения расторг договор и подал иск о взыскании долга. Суд удовлетворил иск в полном объеме, но предприниматель решение не исполнила. В ответ приставы арестовали принадлежащие должнице холодильное оборудование для цветов, сувениры, мягкие игрушки и сами цветы ценой около 100 тысяч рублей.


Предпринимателю дали десять дней на погашение задолженности. После ей нужно будет самостоятельно продать арестованные вещи. В случае отказа приставы предложат имущество владельцу торгового павильона или продадут принудительно.


В УФССП отмечают, что у должницы есть еще несколько цветочных магазинов, которые сотрудники ведомства намерены проверить. 

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