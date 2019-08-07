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07 августа,
2019
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Томские приставы арестовали 1000 «квадратов» гаражей за долги организации

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Асино судебные приставы арестовали 1000 «квадратов» гаражей за долги организации перед учредителем, сообщает пресс-служба УФССП. У автосервиса есть несколько дней для оплаты долга.

Томские приставы арестовали 1000 «квадратов» гаражей за долги организации

Организация, занимающаяся техосмотром транспорта, задолжала своему учредителю более 1,8 млн рублей. Вместе с исполнительским сбором сумма долга составила 2 млн рублей.


Судебный пристав узнала, что должнику принадлежат гаражные боксы площадью в 1000 «квадратов», и арестовала помещения. У автосервиса есть несколько дней на оплату долга. Если сумма не будет уплачена, гаражи отправят на оценку и продадут. 

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