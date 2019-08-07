Томские приставы арестовали 1000 «квадратов» гаражей за долги организации

В Асино судебные приставы арестовали 1000 «квадратов» гаражей за долги организации перед учредителем, сообщает пресс-служба УФССП. У автосервиса есть несколько дней для оплаты долга.

Организация, занимающаяся техосмотром транспорта, задолжала своему учредителю более 1,8 млн рублей. Вместе с исполнительским сбором сумма долга составила 2 млн рублей.





Судебный пристав узнала, что должнику принадлежат гаражные боксы площадью в 1000 «квадратов», и арестовала помещения. У автосервиса есть несколько дней на оплату долга. Если сумма не будет уплачена, гаражи отправят на оценку и продадут.