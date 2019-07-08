Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото

Сегодня, 8 июля, в 10:22 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухэтажном четырехквартирном бревенчатом жилом доме по адресу: ул. Большая Подгорная, 18.
Пожару автоматически был присвоен повышенный номер сложности, сообщает пресс-служба МЧС, и на место были направлены силы из ближайших пожарно-спасательных частей города.
На момент прибытия первого подразделения из трехкомнатной квартиры на первом этаже шел густой дым. Со слов соседей, хозяева квартиры уехали за город, а внутри квартиры могут находиться газовые баллоны, кот и собака.
В сильно задымленном помещении пожарные смогли найти кота и собаку, эвакуировали их и газовый баллон. 10 минут потребовалось спасателям, чтобы реанимировать кота, который надышался дымом. Сейчас угрозы для жизни животного нет. Собака не пострадала.
В результате выгорела ванная комната на площади 4 кв. м. Пожар был ликвидирован в 10:47. В ликвидации было задействовано 7 единиц техники и 26 человек. Причина пожара устанавливается.