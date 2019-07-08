Добрые новости
08 июля,
2019
5
фото
Новости

Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото

ТВ2
ТВ2
2 часа назад
Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото

Сегодня, 8 июля, в 10:22 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухэтажном четырехквартирном бревенчатом жилом доме по адресу: ул. Большая Подгорная, 18.


Пожару автоматически был присвоен повышенный номер сложности, сообщает пресс-служба МЧС, и на место были направлены силы из ближайших пожарно-спасательных частей города.

Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото

На момент прибытия первого подразделения из трехкомнатной квартиры на первом этаже шел густой дым. Со слов соседей, хозяева квартиры уехали за город, а внутри квартиры могут находиться газовые баллоны, кот и собака.


В сильно задымленном помещении пожарные смогли найти кота и собаку, эвакуировали их и газовый баллон. 10 минут потребовалось спасателям, чтобы реанимировать кота, который надышался дымом. Сейчас угрозы для жизни животного нет. Собака не пострадала.

Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото
Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото
Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото

В результате выгорела ванная комната на площади 4 кв. м. Пожар был ликвидирован в 10:47. В ликвидации было задействовано 7 единиц техники и 26 человек. Причина пожара устанавливается.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.