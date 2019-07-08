Томские пожарные спасли кота и вернули его к жизни. Фото

Сегодня, 8 июля, в 10:22 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухэтажном четырехквартирном бревенчатом жилом доме по адресу: ул. Большая Подгорная, 18.





Пожару автоматически был присвоен повышенный номер сложности, сообщает пресс-служба МЧС, и на место были направлены силы из ближайших пожарно-спасательных частей города.