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07 марта,
2019
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Томские полицейские задержали подозреваемых разбойном нападении

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске сотрудники полиции при поддержке специального отряда быстрого реагирования задержали двух томичей, подозреваемых в разбойном нападении. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, при задержании у подозреваемых изъяли два револьвера, травматический пистолет, два охотничьих ножа и макет автомата Калашникова.  

пресс-служба ГУ МВД по Томской области
пресс-служба ГУ МВД по Томской области
пресс-служба ГУ МВД по Томской области
пресс-служба ГУ МВД по Томской области
пресс-служба ГУ МВД по Томской области
пресс-служба ГУ МВД по Томской области

«По предварительным данным, двое мужчин 1992 и 1985 годов рождения, раннее привлекавшиеся к уголовной ответственности, находясь, в помещении гаражного бокса по проспекту Мира областного центра, используя в качестве оружия пистолеты, заставили подписать потерпевшего договор купли-продажи транспортного средства, после чего скрылись на похищенном автомобиле стоимостью 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.


Подозреваемых заключили под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Также решается вопрос о возбуждении дела за незаконную покупку, хранение и перевозку оружия и боеприпасов.

Видео: пресс-служа ГУ МВД
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