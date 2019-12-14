Томские полицейские ищут мужчину, пропавшего десять лет назад

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, который пропал в 2009 году. Об этом сообщает УМВД по Томской области.

Сотрудники ОМВД разыскивают Соторова Евгения Васильевича, 30.12.1964 года рождения, уроженца поселка Красный Яр, Кривошеинского района, Томской области, который с 2009 года не сообщает родственникам о своем местонахождении, — сообщили в ведомстве.

Приметы: худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темно-русые, носит усы, хромает на левую ногу. Подробности можно узнать на сайте УМВД.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 02 (с сотового 102) или по адресу: Томск, проспект Фрунзе, 119, кабинет 406 или 407, телефон 8 (3822) 795-646, 795-648.

