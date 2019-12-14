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14 декабря,
2019
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Томские полицейские ищут мужчину, пропавшего десять лет назад

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, который пропал в 2009 году. Об этом сообщает УМВД по Томской области. 

УМВД по Томской области
УМВД по Томской области
УМВД по Томской области
УМВД по Томской области

Сотрудники ОМВД разыскивают Соторова Евгения Васильевича, 30.12.1964 года рождения, уроженца поселка Красный Яр, Кривошеинского района, Томской области, который с 2009 года не сообщает родственникам о своем местонахождении, — сообщили в ведомстве. 

Приметы: худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темно-русые, носит усы, хромает на левую ногу. Подробности можно узнать на сайте УМВД. 


Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 02 (с сотового 102) или по адресу: Томск, проспект Фрунзе, 119, кабинет 406 или 407, телефон 8 (3822) 795-646, 795-648.

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