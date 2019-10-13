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13 октября,
2019
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Томские поисковики нашли останки 79 красноармейцев

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

В Томской области подвели итоги региональной «Вахты Памяти». Как сообщили ТВ2 в областной администрации, в 2019 году томские поисковики нашли останки 79 красноармейцев.

Томские поисковики нашли останки 79 красноармейцев

В экспедицию этого года отправились 177 человек из Томска, Северска, Стрежевого, а также Парабельского, Молчановского, Первомайского, Кривошеинского и Верхнекетского районов.


«В Смоленской области закончила свой боевой путь 166-я томская стрелковая дивизия. Также наши дивизии воевали в Новгородской области, а призывники — в Калужской. Останки многих из них были доставлены в Томск и захоронены на Южном воинском кладбище», — сообщил председатель регионального совета Поискового движения России Максим Елезов.


Он уточнил, что за шесть лет работы регионального отделения Поискового движения России были найдены останки 805 солдат, имена 28 бойцов удалось восстановить.


По данным обладминистрации, в Томской области действуют 14 поисковых отрядов, в которых состоят более 600 человек.


«Вахта памяти» – всероссийская акция, которая включает в себя целый комплекс мероприятий, среди которых: поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших при защите Отечества в книги Памяти, организация выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками.

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