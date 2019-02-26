Добрые новости
26 февраля,
2019
1
фото
Новости

Томские подводники завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Спортсмены из Томска завоевали шесть наград на первом этапе Кубка мира по плаванию в ластах в венгерском городе Эгре. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры и спорта. 

Томские подводники завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира
Фото: департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Лидер региональной сборной Дмитрий Журман взял «золото» на дистанциях в 200 и 100 метров, а на 50 метрах стал третьим. Спортсменка Александра Скурлатова завоевала две серебряных медали на дистанциях в 50 и 100 метров и одну «бронзу» на дистанции в 200 метров. 


В первых официальных международных соревнованиях по подводному плаванию участвуют 470 спортсменов из 17 стран. Второй этап соревнований начнется 21 марта в Италии. Команда Томской области отправится туда в составе восьми спортсменов.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.