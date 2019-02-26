Томские подводники завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира

Спортсмены из Томска завоевали шесть наград на первом этапе Кубка мира по плаванию в ластах в венгерском городе Эгре. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры и спорта.

Лидер региональной сборной Дмитрий Журман взял «золото» на дистанциях в 200 и 100 метров, а на 50 метрах стал третьим. Спортсменка Александра Скурлатова завоевала две серебряных медали на дистанциях в 50 и 100 метров и одну «бронзу» на дистанции в 200 метров.





В первых официальных международных соревнованиях по подводному плаванию участвуют 470 спортсменов из 17 стран. Второй этап соревнований начнется 21 марта в Италии. Команда Томской области отправится туда в составе восьми спортсменов.