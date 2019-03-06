Добрые новости
06 марта,
2019
1
фото
Новости

Томские перевозчики просят поощрять их за хорошую работу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Перевозчики Томска попросили мэрию поощрять их за хорошую работу, так как сейчас, по их словам, нет отличий между «плохим» и «хорошим» представителем маршрутного бизнеса.

Томские перевозчики просят поощрять их за хорошую работу

«У нас очень хорошо создана система кнута и не создана система пряника. Сейчас все перевозчики равны. Есть те, кто хорошо работают, и, наверное, нужно их как-то поощрять. Можно же рассмотреть какие-то бонусы, чтобы было к чему стремиться. На сегодняшний день им не интересно работать хорошо. Потому что мы все живем в одних условиях, ездим по одному городу, и зачем мне чистить автобус, если рядом едет такой же, но грязный. Из-за этого и плохая культура. А никаких плюсиков или бонусов из-за того, что у меня чистый автобус или культурный водитель, нет. Тогда зачем мне это», — считает представитель маршрутного бизнеса Елена Пуль. 


Член совета старейшин Томска Людмила Мурзич поддержала Елену Пуль. Она предложила проводить конкурсы на лучшего водителя, перевозчика и кондуктора и как-то выделять автобусы, которые стали лучшими на линии. 


В свою очередь заммэра Владимир Брюханцев отметил, что при составлении новых контрактов будет учитываться качество пассажироперевозок.


«Мы будем учитывать не только деньги, но и качество. Будут баллы, которые будут учитывать участие в ДТП, поступление жалоб и прочее. Например, перевозчик 23 маршрута. Это единственный маршрут, где встречаются автобусы старше десяти лет. Понятно, что в этом случае баллы будут отниматься и шанса на пассажироперевозки будет меньше», — отметил Брюханцев.


Добавим, что специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок получили в 2018 году на 50% меньше жалоб от томичей по вопросам некачественной работы общественного транспорта, чем годом ранее. Так, в 2017 году от томичей поступило 2049 жалоб. В 2018 году в центр поступило 1192 жалобы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.