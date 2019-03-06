Томские перевозчики просят поощрять их за хорошую работу

Перевозчики Томска попросили мэрию поощрять их за хорошую работу, так как сейчас, по их словам, нет отличий между «плохим» и «хорошим» представителем маршрутного бизнеса.

«У нас очень хорошо создана система кнута и не создана система пряника. Сейчас все перевозчики равны. Есть те, кто хорошо работают, и, наверное, нужно их как-то поощрять. Можно же рассмотреть какие-то бонусы, чтобы было к чему стремиться. На сегодняшний день им не интересно работать хорошо. Потому что мы все живем в одних условиях, ездим по одному городу, и зачем мне чистить автобус, если рядом едет такой же, но грязный. Из-за этого и плохая культура. А никаких плюсиков или бонусов из-за того, что у меня чистый автобус или культурный водитель, нет. Тогда зачем мне это», — считает представитель маршрутного бизнеса Елена Пуль.





Член совета старейшин Томска Людмила Мурзич поддержала Елену Пуль. Она предложила проводить конкурсы на лучшего водителя, перевозчика и кондуктора и как-то выделять автобусы, которые стали лучшими на линии.





В свою очередь заммэра Владимир Брюханцев отметил, что при составлении новых контрактов будет учитываться качество пассажироперевозок.





«Мы будем учитывать не только деньги, но и качество. Будут баллы, которые будут учитывать участие в ДТП, поступление жалоб и прочее. Например, перевозчик 23 маршрута. Это единственный маршрут, где встречаются автобусы старше десяти лет. Понятно, что в этом случае баллы будут отниматься и шанса на пассажироперевозки будет меньше», — отметил Брюханцев.





Добавим, что специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок получили в 2018 году на 50% меньше жалоб от томичей по вопросам некачественной работы общественного транспорта, чем годом ранее. Так, в 2017 году от томичей поступило 2049 жалоб. В 2018 году в центр поступило 1192 жалобы.