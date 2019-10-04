Перевозчики подняли стоимость проезда до некоторых городских районов

В Томской области с 1 октября выросла стоимость проезда до Тимирязево, Эушты, села Дзержинское, а также до поселка Светлый. Формально это территории, которые входят в город Томск. Для пассажиров это повышение оказалось неожиданным, информация о том, что введены новые тарифы на проезд, была опубликована только на сайте «Томскавтотранса». Это владелец данных маршрутов, перевозчик, у которого на сегодня всего три собственных автобуса. Согласно этой информации, тарифы повысились на 25 пригородных автобусах.

«Вчера я поехала с детьми на учебу в поселок Светлый. Стала рассчитываться за проезд и получила сдачу меньше, чем обычно, — рассказала ТВ2 пассажирка Анастасия Ивлева. — Я спросила водителя, почему повысили стоимость, но водитель ответил, что и сам не знает. Что ему сказали об этом только накануне. Люди в салоне тоже начали возмущаться. Между прочим, на маршруте 16/131, который идет до Копылово и проезжает через Светлый, стоимость осталась прежней — 21 рубль. А на маршруте 60/130 в Светлый уже 32 рубля, то есть два раза за год повысили стоимость проезда».





Ранее Агентство новостей ТВ2 уже писало о том, что цена на проезд на пригородных и межмуниципальных маршрутах увеличилась. Но села Тимирязево, Эушта и Дзержинское относятся к Кировскому району Томска, а поселок Светлый к Октябрьскому району.





Ситуацию мы попросили прокомментировать замначальника областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Александра Михайлова.





«Повышение стоимости проезда коснулось только пригородных маршрутов, а городских нет, — сказал Александр Михайлов. — Понятно, что часть маршрутов идет через город. На сайте «Томскавтотранса» есть перечень этих маршрутов. Все таблички с изменением стоимости перевозок указаны в расписании. Почему цена повысилась? Потому что на большинстве маршрутов тариф не менялся в течение пяти лет. С 2014 года. Еще в июне был принято постановление администрации Томской области об изменении предельной стоимости перевозок. Оно вступило в силу в июле. Перевозчики определились в части повышения тарифов по ряду тарифов в пределах трех рублей. На 112 и 119 маршрутах, например. На некоторых маршрутах тариф изменился за пределами города из-за того, что у нас границы остановок теперь четко обозначены. И экономика на пригородных маршрутах немного другая, чем в городе. На пригородных маршрутах поток пассажиров низкий и большого уровня сменяемости пассажиров на остановках не происходит. Если садятся, например, в Светлом, они до города едут без пересадок. Поэтому не может быть одной стоимости на протяжении всего маршрута. <...> У нас разные перевозчики. Не мы устанавливаем конкретную стоимость по конкретному маршруту. Повторюсь, утверждены предельные размеры. Перевозчик, который считает, что он может продолжать работать и при старой стоимости, может и не поменять цену. А другой, у которого экономическая ситуация хуже, может и повысить стоимость. Мы и так сдерживали тарифы с зимы».





Александр Михайлов утверждает, что объявления о повышении стоимости проезда были размещены в большинстве салонов автобусов.





«Перевозчики должны были разместить объявления на своих транспортных средствах. И большинство своевременно это сделали».