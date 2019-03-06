Томские перевозчики: Мы сами не знаем, из чего складывается тариф на проезд

Перевозчики Томска жалуются, что не понимают, почему администрация города приняла именно такой тариф на проезд в общественном транспорте.

«Когда были приняты новые тарифы, никто нам их не показывал. Мы не знаем, что мэрия включает в 21, а что нет. Когда мы пришли на тарифную комиссию, то попросили показать все расчеты, но этого никто не сделал. Тариф должен, как минимум, быть в два раза выше. Дешевый транспорт не может быть хорошим», — рассказал на круглом столе перевозчик Вячеслав Батурин.





В свою очередь заммэра Владимир Брюханцев отметил, что при расчете тарифа главная сложность в том, что сейчас никто не знает точный пассажиропоток, который перевозится городским транспортом. Эту цифру мэрия города сможет узнать после внедрения безналичной оплаты за проезд.