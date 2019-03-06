Томские перевозчики: Мы сами не знаем, из чего складывается тариф на проезд
Перевозчики Томска жалуются, что не понимают, почему администрация города приняла именно такой тариф на проезд в общественном транспорте.
«Когда были приняты новые тарифы, никто нам их не показывал. Мы не знаем, что мэрия включает в 21, а что нет. Когда мы пришли на тарифную комиссию, то попросили показать все расчеты, но этого никто не сделал. Тариф должен, как минимум, быть в два раза выше. Дешевый транспорт не может быть хорошим», — рассказал на круглом столе перевозчик Вячеслав Батурин.
В свою очередь заммэра Владимир Брюханцев отметил, что при расчете тарифа главная сложность в том, что сейчас никто не знает точный пассажиропоток, который перевозится городским транспортом. Эту цифру мэрия города сможет узнать после внедрения безналичной оплаты за проезд.
Напомним, с 1 января 2019 года тариф на проезд в общественном транспорте Томска вырос до 21 рубля. До этого поездка в автобусе обходилась в 18 рублей, на электротранспорте — в 16 рублей. Перевозчики предлагали установить плату за проезд в размере 30 рублей, а тарифная комиссия — 22 рубля, но мэр Иван Кляйн снизил предложенный комиссией тариф на один рубль.
Жители Томска направили в мэрию обращение, в котором попросили опубликовать расчеты, согласно которым был принят новый тариф на проезд в общественном транспорте.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?