Томские пенсионерки стали свидетелями убийства у Следственного комитета в Москве. Фото

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Томские пенсионерки, которые сегодня стояли с одиночными пикетами у проходной Следственного комитета в Москве стали свидетелями убийства сотрудника Следственного комитета России, который «находился при исполнении служебных обязанностей». В настоящее время томички Галина Шергина и Римма Круць проходят как свидетели убийства и дают показания.

Я на него посмотрела и подумала, что он сумасшедший, взгляд отрешенный, — рассказала ТВ2 Галина Шергина. — Я отошла от него подальше, а он рванул через дорогу и ударил сотрудника ножом. Сотрудник закричал. Я думала кулаком, а потом увидела, что тот за спину держится. Потом сотрудник СК упал и у него кровь пошла.

Как сообщает агентство ТАСС, сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, раненый при нападении возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.

Источник «Интерфакса» рассказал, что на Капустина напал 39-летний житель Петербурга Сергей Григорьев, который до этого неоднократно жаловался в правоохранительные органы. Его задержали.

Римма Круць, которая сегодня весь день стояла с пикетом у проходной СК, рассказала ТВ2, что в настоящий момент она находится в Следственном комитете в качестве свидетеля убийства. Она плохо себя чувствует и тяжело переживает трагедию, которая произошла прямо у нее на глазах.