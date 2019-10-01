Томские пенсионерки стали свидетелями убийства у Следственного комитета в Москве. Фото
Томские пенсионерки, которые сегодня стояли с одиночными пикетами у проходной Следственного комитета в Москве стали свидетелями убийства сотрудника Следственного комитета России, который «находился при исполнении служебных обязанностей». В настоящее время томички Галина Шергина и Римма Круць проходят как свидетели убийства и дают показания.
Я на него посмотрела и подумала, что он сумасшедший, взгляд отрешенный, — рассказала ТВ2 Галина Шергина. — Я отошла от него подальше, а он рванул через дорогу и ударил сотрудника ножом. Сотрудник закричал. Я думала кулаком, а потом увидела, что тот за спину держится. Потом сотрудник СК упал и у него кровь пошла.
Как сообщает агентство ТАСС, сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, раненый при нападении возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.
Источник «Интерфакса» рассказал, что на Капустина напал 39-летний житель Петербурга Сергей Григорьев, который до этого неоднократно жаловался в правоохранительные органы. Его задержали.
Римма Круць, которая сегодня весь день стояла с пикетом у проходной СК, рассказала ТВ2, что в настоящий момент она находится в Следственном комитете в качестве свидетеля убийства. Она плохо себя чувствует и тяжело переживает трагедию, которая произошла прямо у нее на глазах.
Римма Круць – одна из группы томских пенсионерок, которые требуют, чтобы правоохранительные органы наказали мошенников, от которых они пострадали. Она была осуждена за «запись видеообращения к президенту Владимиру Путину, запуск шариков с триколором в небо и плакат».
Позже мировой суд Октябрьского района оштрафовал учительницу-пенсионерку Римму Круць на тысячу рублей за то, что в телефонном разговоре она назвала следователя Романа Айрапетова «гнидой и козлом».
Осенью 2017 года пенсионерки поехали в Москву, где остановили кортеж председателя СКР Александра Бастрыкина и попросили принять их. После этого в Томск несколько раз приезжали сотрудники центрального аппарата СКР с проверкой.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?