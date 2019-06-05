Томские нейрохирурги выполнили редкую операцию на позвоночнике

Нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи выполнили редкую операцию на позвоночнике, сообщает Телеграм-канал облздрава «Область здоровья». Они впервые в регионе установили протяженную конструкцию для фиксации перелома позвоночника. Сейчас пациент находится на амбулаторном долечивании и чувствует себя хорошо.

Конструкцию из восьми винтов чрезкожным доступом впервые в Томской области установили нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи. Обширная сопутствующая патология и остеопороз не позволяли пациенту с переломом поясничного позвонка провести оперативное лечение по стандартной методике.





«Это минимально инвазивная операция. Конструкция была имплантирована через несколько мелких кожных разрезов, сквозь мышцы, благодаря этому практически отсутствует интраоперационная кровопотеря, и повреждение мышц остается минимальным. Благодаря такой методике оперативного лечения пациент гораздо раньше возвращается к обычной жизни: сокращаются сроки лечения, значительно уменьшается болевой синдром после операции, а также существенно снижается риск инфекционных осложнений в послеоперационный период», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Юлий Кубецкий.





Для справки: Томская больница скорой медицинской помощи является травмоцентром первого уровня. В среднем за год врачи БСМП выполняют больше 4 тысяч операций, из них больше 20 % – малотравматичные и высокотехнологичные оперативные вмешательства. Уровень, объем и результаты оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи позволяют БСМП находиться в одном ряду с ведущими травмоцентрами России и зарубежья.