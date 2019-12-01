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01 декабря,
2019
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Томские нейрохирурги впервые провели редкую операцию на позвоночнике

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Нейрохирурги томской Больницы скорой медицинской помощи впервые в регионе выполнили редкую операцию на позвоночнике под эндоскопическим контролем. Об этом сообщил Telegram-канал «Область здоровья». Ранее подобные операции были доступны жителям Сибири только в федеральных центрах нейрохирургии.

Томские нейрохирурги впервые провели редкую операцию на позвоночнике
Фото: teletype.in/@oblast_zdorovya

С помощью специального оборудования и инструментария специалисты выполнили минимально инвазивное лечение фасеточного сустава под полным эндоскопическим контролем у пациента, страдающего болями в спине, — рассказали в департаменте здравоохранения региона. 

«Такая методика оперативного лечения считается одной из самых современных и высокоэффективных, сводит к минимуму возможные операционные и постоперационные осложнения и максимально сокращает срок реабилитации пациента», – пояснил заведующий отделением нейрохирургии БСМП Юлий Кубецкий. По словам Юлия Кубецкого, этот вид лечения относится к высокотехнологичной медицинской помощи и выполняется в рамках ОМС.


Для справки: Томская больница скорой медицинской помощи – третья клиника за Уралом, оснащенная оборудованием для эндоскопического операционного лечения патологий позвоночника, таких как грыжа межпозвонкового диска и стеноз позвоночного канала. 

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