Томские моржи: в Аксеновском озере пройдет заплыв в холодной воде

13 октября в Томской области на Аксеновском озере пройдет седьмой открытый чемпионат по плаванию в холодной воде.

Среди участников пловцы из Красноярского края, Хакасии, Алтайского края, Свердловской области, Дальнего Востока, Новосибирской области, Кузбасса и Томской области. Чемпионат проведет региональное отделение Федерации зимнего плавания России в Томской области и клуб закаливания и зимнего плавания «Пингвин».





По словам организаторов, на чемпионат зарегистрировались более 80 человек. Самому младшему участнику шесть месяцев, самому старшему — 79 лет.





Заплывы среди мужчин и женщин пройдут в несколько этапов по 25, 50, 100, 200 и 450 метров. Прогнозируют, что температура воды в озере будет плюс семь градусов.



Место проведения: Томский район, Кедровая заимка, улица Центральная, 20. Соревнования начнутся в 13.00 часов.





Чтобы стать участником заплыва, нужно принести справку от врача.