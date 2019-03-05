Томские многодетные семьи жалуются, что отдают за вывоз мусора все детское пособие

Многодетные семьи жалуются, что с 1 января 2019 года вынуждены платить за вывоз мусора 600-700 рублей, то есть практически все детское пособие. Также в ряде сельских районов рост платеж за вывоз мусора вырос от 150% до 300%. Больше всего возмущаются многодетные семьи, где на каждого ребенка, прописанного в жилом доме или квартире, начисляется плата, как за взрослого человека – от 114 до 138 рублей в месяц, в зависимости от того, частный это дом или многоквартирный.

«На семью из пяти человек месячный платеж составляет 600-700 рублей, что для села, где с работой тяжело, просто огромная сумма. Также селяне не понимают, почему на одну улицу приходится лишь один контейнер ТКО, почему мусор вывозится лишь один раз в неделю, а контейнерные площадки своевременно не очищаются. Жители сельской глубинки недоумевают: за что в таком случае платят. Сельчане заявляют, что не готовы платить за вывоз мусора по такому неоправданно высокому тарифу и просят Народный фронт оказать содействие в снижении тарифов на вывоз мусора, нормативов на накопление отходов для сельской местности и уменьшить плату для многодетных семей. Сейчас плата за вывоз мусора берется со всех прописанных в доме или квартире жителей, включая младенцев и несовершеннолетних детей. Мы считаем это неправильно», – рассказывает эксперт ОНФ по экологии Екатерина Радионова.



Так, Вера Жуйкова, мама четверых детей, проживающая в частном доме в селе Новоселово Колпашевского района, пожаловалась, что она тратит все детское пособие на оплату вывоза мусора.





«Это 168 рублей в месяц. Более того, в квитанции за январь был указан даже наш четвертый ребенок, который родился недавно и был зарегистрирован в нашем доме только в феврале», — рассказала женщина.



Аналогичные обращения поступили на «горячую линию» ОНФ от многодетных семей их других сельских районов Томской области. Так, Вера Русинова, мама троих детей из пос. Белый Яр Верхнекетского района, пожаловалась на то, что с 1 января 2019 года тариф на вывоз мусора составил 138 рублей с 1 человека. Семья Русиновых из пяти человек платит порядка 700 рублей.





«На всех уровнях говорят о поддержке многодетных семей, а тут получается, что мы их ущемляем, — рассказал ТВ2 координатор по работе со СМИ регионального отделения ОНФ Владимир Погудин. — Региональное отделение ОНФ направило в департамент тарифного регулирования и департамент природных ресурсов обращение с предложением либо отменить плату за вывоз мусора за прописанных в жилом помещении детей до 14 лет, либо предоставить льготу на вывоз мусора многодетным семьям».





Добавим, что сегодня во время собрания городской думы депутат Илья Леонтьев выступил с аналогичным предложением. Он также подчеркнул, что многодетные семьи нуждаются в поддержке и высказал надежду, что его предложение будет поддержано.