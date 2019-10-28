Томские микрохирурги создали прибор для борьбы с осложнениями после лечения рака

Ученые томского Института микрохирургии запатентовали лимфоскоп, способный бороться с осложнениями после лечения рака груди. Как сообщается на сайте НИИ, в ближайшее время хирурги хотят запатентовать разработку в Европе.

Опухоли молочной железы – самое частое онкологическое заболевание среди женщин. Чаще всего метастазы развиваются в подмышечных лимфатических узлах. При наличии онкологии врачи удаляют пациентке всю или часть груди, при наличии метастаз — все лимфатические ткани в подмышечных впадинах.

Когда хирурги тотально удаляют лимфоузлы в подмышечной ямке, это в 50-70 % случаев приводит к отеку верхней конечности, — рассказывает профессор Владимир Байтингер. — Дифференцировать лимфоузлы от женской груди и от руки невозможно, поэтому они удаляются целиком. Всех это устраивало, за исключением самих женщин. Мы совместно с инженерами из Особой экономической зоны разработали технологию, как дифференцировать лимфоузлы с помощью свечения.

Разработанный томскими хирургами лимфоскоп позволяет выделить лимфоузлы от рук одним цветом и другим — от груди. Это позволяет хирургу отделить во время операции больные участки от здоровых.





На сегодняшний день разработка лимфоскопа окончена, его представят в действии на Первом микрохирургическом саммите в Сибири.