Добрые новости
28 октября,
2019
1
фото
Новости

Томские микрохирурги создали прибор для борьбы с осложнениями после лечения рака

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ученые томского Института микрохирургии запатентовали лимфоскоп, способный бороться с осложнениями после лечения рака груди. Как сообщается на сайте НИИ, в ближайшее время хирурги хотят запатентовать разработку в Европе.

Томские микрохирурги создали прибор для борьбы с осложнениями после лечения рака

Опухоли молочной железы – самое частое онкологическое заболевание среди женщин. Чаще всего метастазы развиваются в подмышечных лимфатических узлах. При наличии онкологии врачи удаляют пациентке всю или часть груди, при наличии метастаз — все лимфатические ткани в подмышечных впадинах. 

Когда хирурги тотально удаляют лимфоузлы в подмышечной ямке, это в 50-70 % случаев приводит к отеку верхней конечности, — рассказывает профессор Владимир Байтингер. — Дифференцировать лимфоузлы от женской груди и от руки невозможно, поэтому они удаляются целиком. Всех это устраивало, за исключением самих женщин. Мы совместно с инженерами из Особой экономической зоны разработали технологию, как дифференцировать лимфоузлы с помощью свечения.

Разработанный томскими хирургами лимфоскоп позволяет выделить лимфоузлы от рук одним цветом и другим — от груди. Это позволяет хирургу отделить во время операции больные участки от здоровых.


На сегодняшний день разработка лимфоскопа окончена, его представят в действии на Первом микрохирургическом саммите в Сибири. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.