Томские медики спасли малыша, родившегося весом 490 грамм

Врачи областного перинатального центра спасли малыша, вес которого при рождении составил 490 грамм, сообщает пресс-служба облздрава.





Мальчик родился в марте этого года. Его вес при рождении составил 490 грамм, рост — 27 сантиметр. Почти полгода он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии областного перинатального центра на кислородной поддержке. В августе ребенка выписали. Врачи говорят, что сейчас он чувствует себя хорошо, а за его развитием следят специалисты центра.





«За все время работы перинатального центра в нем родились 2676 недоношенных малышей. С начала этого года 294 ребенка появились на свет недоношенными, из них 33 – с экстремально низкой массой тела (до 1 кг), — отметил главный врач областного перинатального центра Игорь Степанов.





Недоношенные малыши в центре получают всю необходимую, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. При необходимости получения профильной медицинской помощи привлекаются специалисты специализированных медучреждений.





В выхаживании и лечении детей участвуют высококвалифицированные специалисты – врачи анестезиологи-реаниматологи, неонатологи; после выписки малыши до года находятся под наблюдением специалистов отделения катамнеза – педиатра, офтальмолога, невролога, хирурга.