Томские медики рассказали, как пережить смог в городе

Сотрудники облздрава дали рекомендации, как уберечься томичам на время смога, который образовался в городе из-за лесных пожаров в Красноярском крае.

Медики советуют, как можно реже находиться на улице в это время. Одеваться нужно в одежду из натуральных тканей. Дома или на рабочем месте проводить влажную уборку, использовать кондиционеры и увлажнители воздуха. Несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло.

Врачи отмечают, что на время смога стоит отказаться от алкоголя, курения, жирной пищи и газированной воды. Вместо этого следует выпивать до двух-трех литров воды без газа и есть овощи и фрукты.

Людям с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой патологией и аллергией, перед выходом на улицу нужно брать с собой необходимые лекарственные препараты, — отметила главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по профилактике Юлия Самойлова. — При появлении одышки и кашля, нужно обращаться к врачу. Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно измерять артериальное давление не менее 2 раза в день, при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу.

Накануне стало известно, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по Томской области. На территории региона природных пожаров не зарегистрировано.





По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона действуют 112 пожаров на площади 351 тыс. га.