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06 августа,
2019
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Томские медики помогли вернуть речь 53-летней пациентке

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Хирурги областной клинической больницы помогли вернуть речь 53-летней томичке, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.  В больницу женщина поступила в тяжелом состоянии: с параличом в конечностях и отсутствием речи.

Томские медики помогли вернуть речь 53-летней пациентке

Хирурги больницы в рентген-операционной восстановили кровоток в поврежденной артерии и экстренно извлекли тромб. Уже на операционном столе пациентка начала говорить.


«Спустя два часа после операции произошел полный регресс неврологической симптоматики, на следующий день пациентка была переведена в общую палату профильного отделения», — отметил заведующий ангиблоком больницы Артем Киргизов.


По статистике областного департамента здравоохранения, за три года специалисты ангиблока ОКБ почти вдвое увеличили количество операций. За все шесть лет существования ангиблока хирурги провели 7,5 тысяч операций. 

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