Томские математики придумали надежный способ точной передачи информации при помехах

«Все в нашем проекте сфокусировано на задачах статистической радиофизики – это проблема передачи данных по каналам связи. Например, летит самолет, передает сигнал. Во время передачи сигнала на него накладываются различные шумы и, соответственно, на приёмнике нужно получить данные, максимально близкие к тому, что было передано. Строятся оптимальные алгоритмы, которые позволяют на входе отсеять эти шумовые явления и получить сигнал, максимально близкий к реально передаваемому. Это и в медицине применяется, и в финансах, и в экономике», — говорит заведующий международной лаборатории статистики случайных процессов и количественного финансового анализа ТГУ Евгений Пчелинцев.







Математические методы анализа сигналов и изображений, разработанные учеными международной лаборатории статистики случайных процессов и количественного финансового анализа ТГУ, приложимы к распознаванию сигналов в авиации, «расшифровке» изображений с аппарата МРТ в медицине, анализу топографических снимков для нефтегазовой отрасти и другим процессам. Полученные математиками результаты будут использоваться для построения новых радиолокационных систем оперативного анализа и мониторинга окружающей обстановки, систем спутниковой навигации, перспективных систем приемо-передачи информации.