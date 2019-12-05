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05 декабря,
2019
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Томские математики придумали надежный способ точной передачи информации при помехах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Математики Томского госуниверситета (ТГУ) разработали методы анализа сигналов и изображений, которые в 10 раз повышают точность получаемой информации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Томские математики придумали надежный способ точной передачи информации при помехах

«Все в нашем проекте сфокусировано на задачах статистической радиофизики – это проблема передачи данных по каналам связи. Например, летит самолет, передает сигнал. Во время передачи сигнала на него накладываются различные шумы и, соответственно, на приёмнике нужно получить данные, максимально близкие к тому, что было передано. Строятся оптимальные алгоритмы, которые позволяют на входе отсеять эти шумовые явления и получить сигнал, максимально близкий к реально передаваемому. Это и в медицине применяется, и в финансах, и в экономике», — говорит заведующий международной лаборатории статистики случайных процессов и количественного финансового анализа ТГУ Евгений Пчелинцев.


Математические методы анализа сигналов и изображений, разработанные учеными международной лаборатории статистики случайных процессов и количественного финансового анализа ТГУ, приложимы к распознаванию сигналов в авиации, «расшифровке» изображений с аппарата МРТ в медицине, анализу топографических снимков для нефтегазовой отрасти и другим процессам. Полученные математиками результаты будут использоваться для построения новых радиолокационных систем оперативного анализа и мониторинга окружающей обстановки, систем спутниковой навигации, перспективных систем приемо-передачи информации.

На фото Евгений Пчелинцев
На фото Евгений Пчелинцев
Фото: пресс-служба ТГУ
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