Томские ЛГБТ-активисты потребовали на пикетах расследовать убийство Елены Григорьевой

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Пикеты с требованиями расследовать убийство Елены Григорьевой, совершенное на почве ненависти, прошли в Томске. Представительницы ЛГБТ-сообщества вышли на Ново-Соборную площадь с плакатами в 15:00. Акция длилась около часа.

«Мы вышли на пикет, потому что преступления, совершенные на почве ненависти в отношении ЛГБТ-людей, в России вообще не расследуются, — рассказала ТВ2 ЛГБТ-активистка и организатор пикета София Назарова. — Проблему насилия замалчивают, говорят, что это какой-то неадекватный человек мог напасть и что-то сделать. Или, как случилось с Еленой Григорьевой, недавно я увидела новость, что она вела социальный образ жизни и якобы поэтому ее и убили. Мы хотим, чтобы видимость ЛГБТ-сообщества повысилась. Люди, которые проходят мимо, могут увидеть, что есть какие-то реальные проблемы, задуматься, что мы равные люди и никто не достоин смерти».

По словам активистки, провести пикет они решили вслед за опытом ЛГБТ-сообщества Владивостока.

Фото: Александр Мазуров

В ходе пикета к ЛГБТ-активистам подходили томичи, задавали вопросы, общались, фотографировали.

«Пожилая женщина спрашивала, за что убили девушку, — рассказала София. — Я сказала, что она была представителем ЛГБТ-сообщества. Потом она спросила: что такое ЛГБТ? Она поняла и уточнила, отношусь ли я к ЛГБТ-сообществу, и очень удивилась. Нас реально не видят люди, в особенности старшее поколение».

По словам организатора пикета, один из мужчин вступил с ней в дискуссию, говорил, что в стране есть более серьезные проблемы, убить могут любого человека, а не только представителя ЛГБТ-сообщества.

«После упоминания, что Елена Григорьева выходила на акции в поддержку Украины, он начал спрашивать, знаю ли я, что там происходит, что убивают людей на Донбассе, — поделилась активистка. — Говорил, что у нас все хорошие-прекрасные, а украинцы плохие, что я не знаю историю и у меня однобокий взгляд, и как филолог я должна знать историю получше. Он начал спрашивать меня, кто водрузил флаг на Рейхстаг: русский, еврей или украинец».