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17 декабря,
2019
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Томские лесозащитники предлагают наряжать елки в горшочках, а весной высаживать

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Активисты движения «Защитим томскую тайгу» организовали новогоднюю акцию — собирают заказы на полуметровые кедры и ели в горшочках, которые после праздников предлагают высадить в лес.

Томские лесозащитники предлагают наряжать елки в горшочках, а весной высаживать
Фото: glav-dacha.ru/

«Высота саженцев 50 сантиметров. Цена оптовая от 10 штук — 250 рублей. Нам нужно набрать минималку —10 растений, поэтому включаем сарафанное радио среди друзей и знакомых, тема новая, не очень модная, нужно прокачать», — пишут активисты в своей группе. 

Растения смогут стоять в тепле 10 дней, потом, как отмечают организаторы, начнут расти. Но роста нужно постараться избежать, чтобы не нарушать биоритмы растения. Для этого деревья можно вынести на улицу или балкон. Весной дерево можно высадить в почву.


Чтобы поучаствовать в экоакции, нужно написать администраторам сообщества «Защитим томскую тайгу» или оставить заявку в комментариях под постом.

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