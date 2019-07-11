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11 июля,
2019
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Новости

Томские лесопарки обработают от шелкопряда

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Начиная со среды, 11 июля, две ночи подряд зеленые зоны Томска будут обрабатывать от шелкопряда, сообщает мэрия Томска.


«Обработка проходит у хвойников на Ново-Соборной площади, в сквере ССО, в Губернаторском квартале, напротив администрации Томска, у Речвокзала, на центральной площади пос. Светлый, бульваре по проспекту Кирова, в Театральном сквере», — говорится в сообщении.


Позже обработают территории на береговом склоне Басандайки, в кедровнике у поселка Аникино и лесном массиве в микрорайоне Зеленые горки.


Работы проведет подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства с помощью ранцевых распылителей и препарата «Лепидоцид», который, как уточнили в мэрии, не представляет опасности для людей и животных.


«Применяемый препарат действует на шелкопряда следующим образом: белковый токсин в спорах разрушает стенки кишечника, блокирует синтез ферментов, парализует работу пищеварительного тракта. В последующие сутки организм ослабляется, прекращаются двигательные функции и теряется аппетит. Большие дозы средства вызывают сильное угнетение репродуктивной способности. Следующие поколения рождаются слабыми и нежизнеспособными. Препарат обладает репеллентными свойствами, отпугивая взрослых особей. Массовая гибель насекомых наступает на 2-5 сутки», — объяснили специалисты. 

Томские лесопарки обработают от шелкопряда
Фото: roslesvesti.ru
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