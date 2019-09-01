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01 сентября,
2019
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Томские лесники задержали 64 человека за сбор кедровой шишки

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Лесники задержали 64 человека за сбор дикоросов раньше установленных сроков. Инспекторы изъяли более 2 500 килограммов незаконно заготовленной кедровой шишки. В отношении задержанных возбудили административные дела. Об этом сообщает областная администрация. 

Томские лесники задержали 64 человека за сбор кедровой шишки

Отмечается, что в Зырянском районе задержаны двое жителей села Берлинка, срубившие четыре дерева для заготовки кедрового ореха.


«В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело, на месте изъяты автомобиль марки УАЗ, бензопила и два мешка кедровых шишек», — из сообщения обладминистрации. 

Специалисты напоминают, что с 25 августа открыт сезон по сбору кедровых орехов в южной части региона: Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском лесничествах. Отмечается, что заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не коммерции. 


С 1 сентября можно будет заготавливать шишку на территории Александровского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского, Парабельского и Чаинского лесничеств.


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