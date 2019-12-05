Томские лесники начали усиленно патрулировать леса

В преддверии новогодних праздников на территории региона введено усиленное патрулирование лесов. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства.

Как сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков, мобильные группы специалистов госконтроля совместно с лесничими и полицией приступят к рейдовым мероприятиям по охране молодых елей.





«В предновогодний период запланировано более 450 рейдов по предотвращению незаконных рубок хвойных насаждений, в том числе в выходные дни», - рассказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков.





Чаще всего браконьеры спиливают взрослые деревья, чтобы получить верхнюю часть ствола. Департамент лесного хозяйства Томской области призывает население бережно относиться к природным богатствам и напоминает об ответственности за совершение незаконной рубки.





Инспекторы и представители правоохранительных органов будут вести круглосуточное патрулирование лесного фонда, а также проверять документы у граждан, перевозящих деревья на личном транспорте.





Заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников допускается на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений, например, на квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах.





Разрешительными документами на заготовку являются договор аренды лесных участков, лесная декларация или договор купли-продажи лесных насаждений.





У предпринимателей, закупающих ели для продажи, при транспортировке, помимо правоустанавливающих документов, должна быть в наличии товарно-транспортная накладная с печатью продавца. В ней обязательно указываются номер автомобиля и количество деревьев в кузове, а также квитанция об оплате, если перевозчик не является собственником.





В ведомстве напомнили, что за незаконную вырубку предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. За незаконную заготовку с ущербом более 5 тысяч рублей может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.





По телефону 8-800-100-94-00 круглосуточно работает «горячая линия» лесной охраны. Сообщить о нарушениях также можно через специальное приложение на официальном сайте департамента лесного хозяйства.