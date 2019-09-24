Томские комсомольцы вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе

Активисты томского комсомола вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе. В акции, продолжавшейся около часа, приняли участие семь человек.

Мы считаем, что ленинский комсомол должен поддержать активистов, которые выступают против создания свалки в Шиесе, – рассказал ТВ2 секретарь томского отделения Вячеслав Третьяков. – Этих активистов прессуют Росгвардия и ЧОПовцы, а остальные люди об этом даже не знают. Мы вышли для того, чтобы томичи заинтересовались протестами в Шиесе и потом, может быть, тоже вышли в пикет солидарности.

Вячеслав добавил, что проблемы экологии, и незаконных свалок в частности, – это проблемы всей России, а не Архангельской или Томской областей в отдельности. Поэтому решать их нужно комплексно, уверен активист.





«Должен быть строгий контроль власти, а не ее попустительство, и строгий контроль гражданского общества за этой властью, - резюмировал Третьяков. – Только вместе мы сможем эту проблему решить».