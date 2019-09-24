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24 сентября,
2019
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Томские комсомольцы вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе

Роман Чертовских
Роман Чертовских
6 часов назад

Активисты томского комсомола вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе. В акции, продолжавшейся около часа, приняли участие семь человек.

Томские комсомольцы вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе

Мы считаем, что ленинский комсомол должен поддержать активистов, которые выступают против создания свалки в Шиесе,  – рассказал ТВ2 секретарь томского отделения Вячеслав Третьяков.  – Этих активистов прессуют Росгвардия и ЧОПовцы, а остальные люди об этом даже не знают. Мы вышли для того, чтобы томичи заинтересовались протестами в Шиесе и потом, может быть, тоже вышли в пикет солидарности.

В центре с плакатом Вячеслав Третьяков
В центре с плакатом Вячеслав Третьяков

Вячеслав добавил, что проблемы экологии, и незаконных свалок в частности, – это проблемы всей России, а не Архангельской или Томской областей в отдельности. Поэтому решать их нужно комплексно, уверен активист.


«Должен быть строгий контроль власти, а не ее попустительство, и строгий контроль гражданского общества за этой властью, - резюмировал Третьяков.  – Только вместе мы сможем эту проблему решить».

Томские комсомольцы вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе

Протесты против строительства мусорного полигона для отходов из Москвы продолжаются на архангельской станции Шиес больше года. Строительство свалки ведется без разрешительных документов, активисты считают его незаконным. Несколько раз в Шиесе происходили столкновения между противниками свалки, охранниками стройки, полицейскими и ОМОНом.


В мае 2019 года власти объявили о приостановке строительства полигона. Собравшиеся утверждают, что несмотря на заявление, строительство свалки продолжается.


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#Шиес. Северное стояние

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