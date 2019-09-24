Томские комсомольцы вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе
Активисты томского комсомола вышли на пикет против строительства свалки в Шиесе. В акции, продолжавшейся около часа, приняли участие семь человек.
Мы считаем, что ленинский комсомол должен поддержать активистов, которые выступают против создания свалки в Шиесе, – рассказал ТВ2 секретарь томского отделения Вячеслав Третьяков. – Этих активистов прессуют Росгвардия и ЧОПовцы, а остальные люди об этом даже не знают. Мы вышли для того, чтобы томичи заинтересовались протестами в Шиесе и потом, может быть, тоже вышли в пикет солидарности.
Вячеслав добавил, что проблемы экологии, и незаконных свалок в частности, – это проблемы всей России, а не Архангельской или Томской областей в отдельности. Поэтому решать их нужно комплексно, уверен активист.
«Должен быть строгий контроль власти, а не ее попустительство, и строгий контроль гражданского общества за этой властью, - резюмировал Третьяков. – Только вместе мы сможем эту проблему решить».
Протесты против строительства мусорного полигона для отходов из Москвы продолжаются на архангельской станции Шиес больше года. Строительство свалки ведется без разрешительных документов, активисты считают его незаконным. Несколько раз в Шиесе происходили столкновения между противниками свалки, охранниками стройки, полицейскими и ОМОНом.
В мае 2019 года власти объявили о приостановке строительства полигона. Собравшиеся утверждают, что несмотря на заявление, строительство свалки продолжается.
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