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18 июля,
2019
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Томские кладбища благоустроят с помощью плитки из Театрального сквера

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В Театральном сквере продолжаются работы по формированию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба мэрии.

Томские кладбища благоустроят с помощью плитки из Театрального сквера

«Подрядчик — компания «Стройкомплект» – уже демонтировал старую плитку, а сейчас выставляет бордюры и готовит основание для укладки новой. Старую плитку передадут в МКУ «Служба городских кладбищ» для проведения благоустроительных работ на их территории», — говорится в сообщении.


В августе в сквере начнутся работы по замене газонов, посадке живой изгороди и деревьев. Весной «Зеленстрой»  уже посадил большую ель.  Также проект благоустройства Театрального сквера предусматривает установку нового освещения.


«Это одна из знаковых территорий Томска. Через этот сквер проходят все посетители Театра юного зрителя, Томского областного художественного музея. Поэтому мы решили добавить в благоустройство сквера театральную тематику. В частности, она будет использована в оформлении фонарных столбов. А кроме того, здесь появятся зоны для отдыха семей с детьми. Здесь установят новые оригинальные скамейки, большие качели и другие малые архитектурные формы», - рассказал мэр Томска Иван Кляйн.

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