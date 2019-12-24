Томские керлингисты стали вторыми на Сурдлимпийских играх

На XIX Сурдлимпийских зимних играх, которые проходили в Италии, Томск представляли керлингисты, вошедшие в сборную России.



В играх участвовали 500 спортсменов из 33 стран мира. Российская делегация состояла из 78 спортсменов. В составе мужской сборной страны по керлингу выступали томский мастер спорта международного класса Владимир Ульянов, Андрей Анищенко, Олег Хорошков. В 2019 году эти спортсмены стали чемпионами России среди глухих. В составе женской сборной на Сурдлимпийских играх выступила томчика Светлана Орлова. Тренером женской сборной был также томич Константин Шерстобитов.





«В финальном матче мужская и женская сборные России играли с командами Китая. Китайская мужская команда выступала уверенно и без проигрышей, а россияне в таблице были следом за ними. В финале наши ребята боролись, но китайские спортсмены постоянно вели в счете. В какой-то момент счет удалось сравнять, но свой последний камень китайцы бросили точно», — рассказывает тренер Константин Шерстобитов.