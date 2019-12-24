Томские керлингисты стали вторыми на Сурдлимпийских играх
На XIX Сурдлимпийских зимних играх, которые проходили в Италии, Томск представляли керлингисты, вошедшие в сборную России.
В играх участвовали 500 спортсменов из 33 стран мира. Российская делегация состояла из 78 спортсменов. В составе мужской сборной страны по керлингу выступали томский мастер спорта международного класса Владимир Ульянов, Андрей Анищенко, Олег Хорошков. В 2019 году эти спортсмены стали чемпионами России среди глухих. В составе женской сборной на Сурдлимпийских играх выступила томчика Светлана Орлова. Тренером женской сборной был также томич Константин Шерстобитов.
«В финальном матче мужская и женская сборные России играли с командами Китая. Китайская мужская команда выступала уверенно и без проигрышей, а россияне в таблице были следом за ними. В финале наши ребята боролись, но китайские спортсмены постоянно вели в счете. В какой-то момент счет удалось сравнять, но свой последний камень китайцы бросили точно», — рассказывает тренер Константин Шерстобитов.
Женская команда России в групповом этапе проиграла три последние игры, но смогла пройти в полуфинал и финал турнира. По словам тренера, женская команда была близка в победе в игре со сборной Китая, но не хватило немного везения. В итоге матч мужских команд завершился со счетом 4:5 в пользу сборной Китая, у женских команд – со счетом 9:8. Сборные команды РФ завоевали серебряные медали.
Для справки: Сурдлимпийские игры – международные спортивные соревнования инвалидов по слуху. Проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD). Соревнования среди глухих спортсменов проводятся в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта. Главный критерий для участия в Сурдлимпийских играх – потеря слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо.
В программу Игр-2019 вошли состязания по шести видам: горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей с шайбой и шахматы.
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