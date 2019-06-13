Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Накануне дня памяти святого Антония томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке.Торжественная церемония открытия закладного камня прошла на месте сгоревшего в 2017 году костела. Ожидается, что строительство часовни в селе Белосток Кривошеинского района Томской области будет завершено в этом году. Здание будет в два раза меньше оригинального храма, построят его из клееного бруса.
По словам настоятеля прихода в Белостоке отца Кшиштофа для католиков строительство храма — значимое событие. Так как освещение площадки под строительство часовни проходит накануне дня памяти Святого Антония.
Деньги на строительство часовни мы собирали со всего мира. Завтра все католики будут отмечать святой праздник памяти Святого Антония. Его мощи покоятся в Падуе (Италия), в базилике, воздвигнутой в его честь и ставшей святыней, которую ежегодно посещают миллионы паломников. Люди, которые основали костел в 1908 году в деревне Белосток Томской области, дали имя приходу в честь святого Антония,— говорит настоятель прихода в Белостоке отец Кшиштоф.
На восстановление костела в Белостоке за два года удалось собрать 110 тысяч евро. От здания после пожара ничего не осталось. Часовню будут восстанавливать заново. Пожертвования собирались в России и за границей.
Костел в Белостоке в Сибири сгорел в апреле 2017 года, через два дня после католической Пасхи. Здание было построено в 1908 году польскими переселенцами из Вильнюсской, Гродненской и Седльской губерний. До 2017 года это было одно из последних двух действующих деревянных религиозных зданий в Сибири, построенное в начале 20 века поляками. Причиной пожара стало короткое замыкание.
О том, что значит костел для жителей Белостока, можно прочесть в материале «Вера без храма».
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