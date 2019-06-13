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13 июня,
2019
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Новости

Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 час назад

Накануне дня памяти святого Антония томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке.Торжественная церемония открытия закладного камня прошла на месте сгоревшего в 2017 году костела. Ожидается, что строительство часовни в селе Белосток Кривошеинского района Томской области будет завершено в этом году. Здание будет в два раза меньше оригинального храма, построят его из клееного бруса.

Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Фото: Отец Кшиштоф

По словам настоятеля прихода в Белостоке отца Кшиштофа для католиков строительство храма — значимое событие. Так как освещение площадки под строительство часовни проходит накануне дня памяти Святого Антония.

Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Фото: Отец Кшиштоф

Деньги на строительство часовни мы собирали со всего мира. Завтра все католики будут отмечать святой праздник памяти Святого Антония. Его мощи покоятся в Падуе (Италия), в  базилике, воздвигнутой в его честь и ставшей святыней, которую ежегодно посещают миллионы паломников. Люди, которые основали костел в 1908 году в деревне Белосток Томской области,  дали имя приходу в честь святого Антония,— говорит настоятель прихода в Белостоке отец Кшиштоф.

Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Фото: Отец Кшиштоф

На восстановление костела в Белостоке за два года удалось собрать 110 тысяч евро. От здания после пожара ничего не осталось. Часовню будут восстанавливать заново. Пожертвования собирались в России и за границей.  

Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Фото: Отец Кшиштоф
Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Фото: Отец Кшиштоф

Костел в Белостоке в Сибири сгорел в апреле 2017 года, через два дня после католической Пасхи. Здание было построено в 1908 году польскими переселенцами из Вильнюсской, Гродненской и Седльской губерний. До 2017 года это было одно из последних двух действующих деревянных религиозных зданий в Сибири, построенное в начале 20 века поляками. Причиной пожара стало короткое замыкание.

О том, что значит костел для жителей Белостока, можно прочесть в материале «Вера без храма».

Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
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