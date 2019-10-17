Томские ИП задолжали 400 млн рублей страховых взносов

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения другим физическим лицам и имеющие доход менее 300 тысяч рублей в год, уплачивают страховые взносы в фиксированном размере. Независимо от применяемой системы налогообложения они обязаны платить страховые взносы за себя на пенсионное и медицинское страхование. От уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством они освобождены, однако вправе добровольно перечислять за себя названные платежи.





В 2019 году фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 29 354 рубля, а на обязательное медицинское страхование – 6884 рубля. Их следует внести не позднее 31 декабря. Периодичность уплаты таких взносов в течение года не установлена. Поэтому предприниматель может решить самостоятельно, как часто их уплачивать: ежемесячно, ежеквартально или одной суммой сразу.





Те, кто имеет доход свыше 300 тысяч рублей в год, до 1 июля 2020 года должны оплатить за 2019 год дополнительную сумму страховых взносов в размере 1 % от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тысяч рублей. При этом общая сумма страховых взносов, уплаченная индивидуальным предпринимателем за себя, не должна превышать 234 832 рублей.





Как отмечают специалисты областного УФНС, наибольшую трудность представляют индивидуальные предприниматели, фактически не осуществляющие деятельность и не получающие доходов. Ведь, несмотря на это, обязанность уплачивать страховые взносы с них никто не снимал. Отменяется она только в случае официального прекращения предпринимателем деятельности. В ином случае неуплаченные страховые взносы превращаются в недоимку и на них начисляется пеня.





В областном УФНС рекомендуют в таких ситуациях, когда плательщик не ведет предпринимательскую деятельность, не готов ежегодно перечислять данные суммы страховых взносов и во избежание их принудительного взыскания незамедлительно принять меры по регистрации факта прекращения деятельности.