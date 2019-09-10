Томские хирурги спасли кисти рук семилетнему мальчику

Врачи Областной клинической больницы четыре часа оперировали семилетнего мальчика, чтобы спасли кисти его рук. В середине августа Ярослав играя, повис на металлическом заборе, разрезал о его края обе кисти, в результате чего ребенок повредил сухожилия сгибателей.

«Мы ужасно переживали, для нас это была трагедия. Операция длилась четыре часа, потом сын ночь лежал в реанимации, — рассказала мама мальчика. — В итоге все хорошо, каждый пальчик шевелится, несмотря на такие серьезные травмы. Я хочу сказать спасибо врачам – Вячеславу Максимовичу Ли, Константину Эдуардовичу Чикиневу, которые оказали помощь моему ребенку, весь медперсонал очень хороший. Я очень благодарна отделению пластической хирургии ТОКБ, вы — доктора от Бога».







Сейчас Ярослав ждет, когда раны заживут окончательно, чтобы начать ходить в школу и продолжить заниматься своим хобби – играть на флейте.







«К сожалению, в летне-осенний период традиционно возрастает детский травматизм, — прокомментировал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Томской областной клинической больницы, профессор Александр Цуканов. — Благодаря возможностям реконструктивной хирургии, мы не только оказываем экстренную помощь в случае травм верхних и нижних конечностей, кистей и стоп, но и оперируем дефекты на теле любой локализации, восстанавливаем дефекты сухожилий и мышц, а также - поврежденные после травм периферические нервы. Все операции проводятся на самом высоком уровне, чтобы в дальнейшем о полученной в детстве травме пациент и не вспомнил».





За пять лет со дня открытия отделения реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы были прооперированы более семь тысяч пациентов, из них около 450 пациентов — это дети в возрасте от нескольких дней до 16 лет. Самой маленькой пациентке было семь дней от рождения – у девочки была большая доброкачественная опухоль над бровью. В настоящее время, по данным врачей, у ребенка все хорошо.