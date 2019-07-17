Томские хирурги после 7-часовой операции удалили редкую опухоль у ребенка

Хирурги Томской областной клинической больницы впервые провели комбинированную 7-часовую операцию по удалению редкой опухоли, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».





Ребенок, которого оперировали в Томске, жил в Верхнекетском районею Санавиацией его доставили в Больницу скорой медицинской помощи №2, где поставили точный диагноз — нейробластома — опухоль одной из частей вегетативной нервной системы, регулирующей работу внутренних органов. После он был экстренно направлен в Областную клиническую больницу.





Как отметили в ОКБ, в их практике еще не встречались пациенты с таким диагнозом. У медиков не было времени ждать: быстро прогрессировала парализация, шансы на спасение уменьшались с каждым часом.

