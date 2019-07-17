Томские хирурги после 7-часовой операции удалили редкую опухоль у ребенка
Хирурги Томской областной клинической больницы впервые провели комбинированную 7-часовую операцию по удалению редкой опухоли, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».
Ребенок, которого оперировали в Томске, жил в Верхнекетском районею Санавиацией его доставили в Больницу скорой медицинской помощи №2, где поставили точный диагноз — нейробластома — опухоль одной из частей вегетативной нервной системы, регулирующей работу внутренних органов. После он был экстренно направлен в Областную клиническую больницу.
Как отметили в ОКБ, в их практике еще не встречались пациенты с таким диагнозом. У медиков не было времени ждать: быстро прогрессировала парализация, шансы на спасение уменьшались с каждым часом.
«Было выполнено два оперативных вмешательства, которые нестандартны для нашего учреждения и объем их выполнения тоже. Первым этапом была видеотораскопически удалена опухоль из грудной полости, прилежащей к позвоночнику, а вторым – часть опухоли из позвоночного канала, которая сдавливала спинной мозг. Это трудоемкая и высокопрофессиональная работа всей команды – торакального хирурга, нейрохирургов, анестезиологов, реабилитологов, гематологов и врачей лечебной физкультуры», — рассказал главный внештатный нейрохирург Департамента здравоохранения Томской области Александр Чириков.
Как отмечают в Облздраве, ребенка оперировала команда профессионалов: заведующий отделением торакальной хирургии ТОКБ, главный внештатный торакальный хирург Департамента здравоохранения Томской области, профессор кафедры хирургии с курсом медицины катастроф СибГМУ, доктор медицинских наук Евгений Топольницкий и нейрохирурги Павел Боярский и Александр Чириков.
В стационаре ребенок провел больше месяца. Сейчас он выписан и продолжает терапевтическое лечение под наблюдением детского онколога.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?