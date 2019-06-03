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03 июня,
2019
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Томские химики разрабатывают безопасный аналог формалина

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Химики в ТГУ разрабатывают реагент-аналог формалина, который помогает фиксировать ткани при заборе биопсии, сообщает пресс-служба вуза.


Проектом занимаются химики ТГУ совместно с ИХТЦ и СибГМУ. По задумке авторов, новый реагент-фиксатор должен стать для медиков более безопасным, чем все имеющиеся аналоги. На рынок продукт планируют вывести через 3 года. Реагенты предназначены для фиксации биоматериала – кусочков органов и тканей человека. Образцы помещают в жидкий фиксатор, затем проводят гистологическую диагностику в медорганизациях или исследования в судебно-медицинских бюро. Фиксатор нужен, чтобы в биоматериале не свернулся белок и не разрушилась ДНК. Сейчас для этого медики используют формалин. Новый препарат не будет содержать формальдегида. 

Формальдегид, который применяется в настоящее время для фиксации, является летучим и токсичным веществом 2 класса опасности. Он вызывает раздражение дыхательных путей и органов зрения при вдыхании, есть и негативные отдаленные последствия, – объяснил Дмитрий Новиков, заведующий лабораторией физико-химических методов анализа ТГУ.

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