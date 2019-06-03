Томские химики разрабатывают безопасный аналог формалина

Химики в ТГУ разрабатывают реагент-аналог формалина, который помогает фиксировать ткани при заборе биопсии, сообщает пресс-служба вуза.





Проектом занимаются химики ТГУ совместно с ИХТЦ и СибГМУ. По задумке авторов, новый реагент-фиксатор должен стать для медиков более безопасным, чем все имеющиеся аналоги. На рынок продукт планируют вывести через 3 года. Реагенты предназначены для фиксации биоматериала – кусочков органов и тканей человека. Образцы помещают в жидкий фиксатор, затем проводят гистологическую диагностику в медорганизациях или исследования в судебно-медицинских бюро. Фиксатор нужен, чтобы в биоматериале не свернулся белок и не разрушилась ДНК. Сейчас для этого медики используют формалин. Новый препарат не будет содержать формальдегида.