Томские химики продают кондиционер, который решает проблему гибели рыб

Кондиционер представляет собой препарат Amsorb. Его разработали химики лаборатории каталитических исследований. По словам авторов, одна из основных проблем в рыбоводстве – образование свободного аммиака в закрытых водоемах, от которого гибнут рыбы. Он выделяется в результате гниения опавшей листвы, непереработанного корма.

«В ходе эксперимента была взята проба воды из бассейна с рыбой. Ее анализ показал, что в литре воды содержалось 0,55 мг аммония, 0,6 мг нитритов и 45 мг нитратов, жесткость воды достигала отметки 7,23. В эту воду было добавлено 300 мг порошка Amsorb, спустя час были проведены повторные анализы. За это время содержание аммония снизилось менее чем до 0,1 мг, нитритов – до 0,5 мг, нитратов – до 0,25 мг, а жесткость воды составила 7,03. Воздействие кондиционера на рыб также было проверено, и испытания показали, что после добавления в воду такого порошка в правильных пропорциях все особи остаются бодрыми и здоровыми, а содержание аммония может достигать нуля», – поделился один из руководителей проекта Алексей Князев.







Химики отмечают, что их изобретение сможет не только решить проблему гибели рыбы, но и «сделать ее более доступной для покупателей».

