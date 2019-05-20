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20 мая,
2019
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Новости

Томские химики продают кондиционер, который решает проблему гибели рыб

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Изобретение проверили ихтиопатологи крупного рыбоперерабатывающего сибирского предприятия, сообщает университет. 


Кондиционер представляет собой препарат Amsorb. Его разработали химики лаборатории каталитических исследований. По словам авторов, одна из основных проблем в рыбоводстве – образование свободного аммиака в закрытых водоемах, от которого гибнут рыбы. Он выделяется в результате гниения опавшей листвы, непереработанного корма.  

«Amsorb – это бисульфитный аддукт глиоксаля, аналог зарубежных кондиционеров. Он снижает содержание аммония в оборотной воде бассейнов, обладает низкой токсичностью, безопасен для рыб и растений и обойдется рыбным хозяйствам дешевле зарубежных реагентов», – объясняют химики.

Кондиционер производится томским Инжиниринговым химико-технологический центром (ИХТЦ), промышленным партнером выступает ТД «Новохим». Изобретение успешно вывели на рынок год назад. 


Испытывался препарат на производственной площадке компании «Малтат». Это крупный рыбозаводческий комплекс, который разводит осетровых и форель.  

Томские химики продают кондиционер, который решает проблему гибели рыб
Фото: предоставлено ИХТЦ

«В ходе эксперимента была взята проба воды из бассейна с рыбой. Ее анализ показал, что в литре воды содержалось 0,55 мг аммония, 0,6 мг нитритов и 45 мг нитратов, жесткость воды достигала отметки 7,23. В эту воду было добавлено 300 мг порошка Amsorb, спустя час были проведены повторные анализы. За это время содержание аммония снизилось менее чем до 0,1 мг, нитритов – до 0,5 мг, нитратов – до 0,25 мг, а жесткость воды составила 7,03. Воздействие кондиционера на рыб также было проверено, и испытания показали, что после добавления в воду такого порошка в правильных пропорциях все особи остаются бодрыми и здоровыми, а содержание аммония может достигать нуля», – поделился один из руководителей проекта Алексей Князев.


Химики отмечают, что их изобретение сможет не только решить проблему гибели рыбы, но и «сделать ее более доступной для покупателей».

“Наш кондиционер является если не единственным, то одним из немногих решений важной проблемы – как сохранить рыбу живой при разведении в закрытых водоемах и при транспортировке. Ведь очень много рыбы замирает, когда ее везут на продажу. Идет, допустим, машина с рыбой по городу летом, попала в пробку, лишние полтора-два часа простояла – всё, в машине вся рыба мертвая. А с использованием Amsorb'а рыбу можно транспортировать в больших объемах и на более дальние расстояния. Очень надеюсь, что наши усилия помогут удешевить рыбу и сделать ее более доступной для покупателей, – добавил Алексей Князев.

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