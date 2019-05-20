Томские химики продают кондиционер, который решает проблему гибели рыб
Изобретение проверили ихтиопатологи крупного рыбоперерабатывающего сибирского предприятия, сообщает университет.
Кондиционер представляет собой препарат Amsorb. Его разработали химики лаборатории каталитических исследований. По словам авторов, одна из основных проблем в рыбоводстве – образование свободного аммиака в закрытых водоемах, от которого гибнут рыбы. Он выделяется в результате гниения опавшей листвы, непереработанного корма.
«Amsorb – это бисульфитный аддукт глиоксаля, аналог зарубежных кондиционеров. Он снижает содержание аммония в оборотной воде бассейнов, обладает низкой токсичностью, безопасен для рыб и растений и обойдется рыбным хозяйствам дешевле зарубежных реагентов», – объясняют химики.
Кондиционер производится томским Инжиниринговым химико-технологический центром (ИХТЦ), промышленным партнером выступает ТД «Новохим». Изобретение успешно вывели на рынок год назад.
Испытывался препарат на производственной площадке компании «Малтат». Это крупный рыбозаводческий комплекс, который разводит осетровых и форель.
«В ходе эксперимента была взята проба воды из бассейна с рыбой. Ее анализ показал, что в литре воды содержалось 0,55 мг аммония, 0,6 мг нитритов и 45 мг нитратов, жесткость воды достигала отметки 7,23. В эту воду было добавлено 300 мг порошка Amsorb, спустя час были проведены повторные анализы. За это время содержание аммония снизилось менее чем до 0,1 мг, нитритов – до 0,5 мг, нитратов – до 0,25 мг, а жесткость воды составила 7,03. Воздействие кондиционера на рыб также было проверено, и испытания показали, что после добавления в воду такого порошка в правильных пропорциях все особи остаются бодрыми и здоровыми, а содержание аммония может достигать нуля», – поделился один из руководителей проекта Алексей Князев.
Химики отмечают, что их изобретение сможет не только решить проблему гибели рыбы, но и «сделать ее более доступной для покупателей».
“Наш кондиционер является если не единственным, то одним из немногих решений важной проблемы – как сохранить рыбу живой при разведении в закрытых водоемах и при транспортировке. Ведь очень много рыбы замирает, когда ее везут на продажу. Идет, допустим, машина с рыбой по городу летом, попала в пробку, лишние полтора-два часа простояла – всё, в машине вся рыба мертвая. А с использованием Amsorb'а рыбу можно транспортировать в больших объемах и на более дальние расстояния. Очень надеюсь, что наши усилия помогут удешевить рыбу и сделать ее более доступной для покупателей, – добавил Алексей Князев.
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