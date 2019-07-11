Томские «Горсети» получили трехлетний контракт на праздничную иллюминацию

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска и ООО «Горсети» заключили контракт на организацию освещения улиц и праздничной иллюминации на 2,5 года за 409 млн рублей. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

Контракт действует с 1 июля 2019 года до конца 2021 года. «Горсетям» предстоит обслуживать 694,4 км ЛЭП, 6,1 тыс. металлических опор, 5,3 тыс. железобетонных опор и 65 деревянных опор, а также 23,5 тыс. светильников. Также компания будет проверять состояние работы светильников и при необходимости заменять их, осматривать ЛЭП, чистить опоры, в том числе от рекламы и объявлений, обрезать кроны деревьев, измерять освещенность и утилизировать лампы.





В части праздничного освещения «Горсетям» предстоит организовывать иллюминацию ледовых городков, украшать город ко Дню Победы, Новому году, Дню города и некоторым другим праздникам.





Агентство отмечает, что предыдущие многолетние контракты на праздничную иллюминацию и освещение улиц Томска также выигрывали «Горсети».